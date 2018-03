Sport

"Beginn von etwas Großartigem": Salah verschiebt Torgrenzen in Liverpool

Der Ägypter Mohamed Salah erlebt beim FC Liverpool eine Debütsaison der Superlative. Er trifft fast nach Belieben, beim Kantersieg gegen Watford sogar gleich viermal. Selbst Liverpool-Coach Jürgen Klopp kann über den famosen Salah nur noch staunen.

Als der Name des wohl besten Fußballers der Welt fiel, wurde Jürgen Klopp zurückhaltend. "Ich denke nicht, dass irgendjemand mit Messi verglichen werden möchte. Er zeigt seine Klasse schon seit gefühlt 20 Jahren. Aber Mo ist auf dem Weg. Das ist gut", sagte der Teammanager des FC Liverpool nach dem 5:0(2:0)-Erfolg gegen den FC Watford an der heimischen Anfield Road.

Der Mo, von dem er sprach, ist Angreifer Mohamed Salah. Der 25-Jährige entschied die Partie mit vier Toren und einer Vorlage fast im Alleingang. Die Frage nach Ähnlichkeiten zu Lionel Messi, dem fünfmaligen Weltfußballer in Diensten des FC Barcelona, lag deshalb nahe.

Salah hat sich mit seinem Viererpack an die Spitze der Torjägerliste der Premier League gesetzt. Er hat nach 31 Spieltagen schon 28 Treffer auf dem Konto, vier mehr als Harry Kane von Tottenham Hotspur, und ist Liverpools Hoffnungsträger im Viertelfinale der Champions League gegen den fast sicheren englischen Meister Manchester City Anfang April. Trainer Klopp kann über seinen Torjäger aus Ägypten nur noch staunen. "Er hat die Antwort mit seinen vier Toren schon gegeben. Was ich darüber denke? Ich denke, das ist ziemlich außergewöhnlich", sagte der ehemalige Coach von Borussia Dortmund.

Der "Guardian" stellte fest: "Das wird langsam lächerlich." Salahs Auftritt war "so perfekt und gnadenlos wie alles, was das berühmte Stadion (in Anfield) seit Jahrzehnten gesehen hat". Das "Liverpool Echo" feierte Salah für sein "unerhörtes Talent". Gemeinsam mit Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino bilde Salah derzeit "das inspirierteste Duo der Liga".

Erfolgreichster Stürmer des Kontinents

Salah ist in seiner ersten Saison in Liverpool direkt zum wichtigsten Spieler aufgestiegen, zum neuen Rekordhalter für die meisten Liverpool-Tore in einer Debütsaison - und zum besten Torschützen Europas. Der Angreifer, der sich in seiner Zeit beim FC Chelsea im Jahr 2014 nicht in der Premier League durchgesetzt hatte, wechselte im Sommer für angeblich 42 Millionen Euro vom AS Rom an die Anfield Road und hat diesen Kaufpreis längst zurückgezahlt. In allen Wettbewerben, also in Liga, Champions League, FA-Cup und Ligapokal, steht er nach seinem Viererpack gegen Watford bei 36 Toren. Damit ist er treffsicherer als alle anderen Angreifer in den Topligen des Kontinents. Besser als Messi (34), Edinson Cavani (Paris St.Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, beide 33) und Robert Lewandowski (Bayern München, 32).

Die Fachleute sind begeistert von Salah. "Es ist schwer, neue Worte zu finden. Alle schwärmen im Moment von ihm - und zwar zu Recht. Wir erleben den Beginn von etwas Großartigem", sagte Liverpools Ikone Steven Gerrard über den Stürmer. Der ehemalige irische Nationaltorwart Shay Given lobte Klopps Klub für das gute Geschäft - und fürchtet, dass sich Salah am Ende der Saison kaum vor Angeboten retten kann: "Er ist ein absolutes Schnäppchen. Es wird interessant, ob der Verein ihn im Sommer halten kann. Alle großen Klubs in Europa werden an ihm interessiert sein." Zuletzt gab es schon Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid. Der Vertrag des Angreifers beim FC Liverpool gilt bis 2022. Das Portal transfermarkt.de schätzt seinen Marktwert mittlerweile auf 80 Millionen Euro.

Torwarnung an Manchester City

Salah, der im Januar zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt wurde, geht mit der Aufregung um seine Person gelassen um und bleibt bescheiden. "Ich muss jedem meiner Mitspieler danken. Ohne sie hätte ich nicht so viele Tore geschossen", sagte er nach der Partie gegen Watford: "Ich will in jedem Spiel treffen und der Mannschaft helfen." Dank seiner Hilfe gab Liverpool die passende Antwort auf die 1:2-Niederlage bei Manchester United eine Woche zuvor und schob sich auf den dritten Platz der Premier League, zumindest vorerst. Tottenham war im FA-Cup im Einsatz und hat ein Spiel weniger als Klopps Team.

Der klare Sieg einen Tag nach der Auslosung der Viertelfinals der Champions League war auch eine Botschaft an Manchester City. Der FC Liverpool mag Außenseiter sein im englischen Europapokal-Duell um den Einzug in die Runde der letzten vier Teams - doch dank Salah ist mit der Mannschaft zu rechnen.

Quelle: n-tv.de