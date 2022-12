Vor kurzem wiegt er noch rund 200 Kilo - dann begeistert Shaquille O'Neal die Fans mit seinem Sixpack. Sein Gewicht sei "einfach abgefallen", sagt der ehemalige Basketballstar. Wie schafft er es, innerhalb kurzer Zeit 20 Kilo abzunehmen? Das verrät er nun.

Der ehemalige Basketball-Star Shaquille O'Neal hat rund 20 Kilo abgenommen. Bis zu seinem 51. Geburtstag am 6. März wolle er sogar weitere zehn Kilo verlieren, verriet er "Entertainment Tonight" im Interview. Mit einem speziellen Diät- und Trainingsplan sei das Gewicht "einfach abgefallen". Dabei habe er vor allem Änderungen in seinem Lebensstil vorgenommen.

"Eine Freundin rief mich an und sagte: 'Du bist fett', und sie gab mir den Namen eines Mannes, der ein paar Bluttests gemacht hat", erinnerte sich der pensionierte Sportler. Dieser habe ihm klare Dos und Don'ts mit auf den Weg gegeben, ihn zu mehr Gemüse animiert und seinen Eisenwert als zu niedrig eingestuft.

Shaq will "ein Sexsymbol" werden

In den 90er Jahren war Schauspieler Mark Wahlberg als durchtrainiertes Unterwäschemodel Marky Mark unterwegs. (Foto: imago images/ZUMA Wire)

"Als ich anfing, diese Dinge zu ändern, purzelte das Gewicht", so der 50-Jährige weiter. "Es geht nur darum, sich richtig zu ernähren." Er sei früher kein "Salatesser" gewesen, jetzt aber nehme er Nahrungsergänzungsmittel, trinke Shakes und meide Limonaden. Sogar Brot soll aus seinem Speiseplan verschwinden. "Ich denke, ich könnte den Marky-Wahlberg-Look bekommen. Ich möchte als der schwarze Mark Wahlberg bekannt werden", so der Ex-Basketballprofi mit Blick auf den US-Schauspieler, der noch vor seiner Filmkarriere in den frühen 90er Jahren als Marky Mark und Unterwäschemodel für Calvin Klein tätig war.

Dazu ist Shaq wahrlich auf dem besten Weg. Immerhin verriet er schon vor zwei Monaten dem Youtuber Logan Paul bei "Impaulsive", dass er von rund 200 Kilo auf 182,5 Kilo abgenommen habe. Der Sportanalyst Charles Barkley, auch ein Ex-NBA-Spieler, habe ihn zu einem anderen "Ruhestandskörper" inspiriert, erzählte O'Neal. Nun wolle er "ein Sexsymbol" werden, so der 50-Jährige damals.

Seine Instagram-Follower zeigten sich auch begeistert und ungläubig, als er sich im September ohne Hemd in einem Video präsentierte. Bei so viel Motivation dürften zehn Kilo weniger wohl kein Problem für den Hünen sein.