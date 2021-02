Die Ottawa Senators feiern einen völlig überraschenden Erfolg in der NHL. Gegen die starken Montreal Canadiens gelingt der erst zweite Saisonerfolg. Und das vor allem wegen Tim Stützle. Die Leistung des deutschen Supertalents euphorisiert insbesondere Trainer DJ Smith .

Tim Stützle wird in der NHL besser und besser und hat sein Team mit drei Scorerpunkten zu einem völlig überraschenden Auswärtssieg geführt. Der 19-Jährige gab beim 3:2 der Ottawa Senators gegen die Montreal Canadiens zwei Vorlagen und erzielte den Treffer zum 2:1 kurz vor dem Ende des ersten Drittels selbst. "Das war ein sehr gutes Gefühl und fühlt sich noch immer gut an", sagte Stützle nach dem Erfolg gegen den Tabellenführer der nur aus kanadischen Teams bestehenden Division Nord in der NHL.

Für die Senators endete zudem eine Serie von neun Niederlagen. Trainer DJ Smith äußerte sich begeistert über Stützle, der nun schon vier Saisontore geschossen hat. "Für sein Alter, das ist unglaublich, was er hier macht. Du bekommst das Gefühl, dass er alles kann. Er war außergewöhnlich", sagte er. "Er ist gefährlich, er kann den Puck aus der Bewegung schießen, er ist dynamisch und wird in jedem Spiel besser. Er ist zudem ein außergewöhnlicher Passgeber." Mit nur einem Tor Vorsprung vertraue Smith dem besten Angreifer der U20-WM auch in den letzten Minuten. "Er ist der beste Eisläufer in unserem Team", sagte Smith über Stützle. "Auch wenn er der Jüngste in unserem Kader ist, dachte ich: warum nicht?"

Die Senators treffen am Samstag erneut auf die Canadiens - mehrere Teams aus den drei US-Divisionen dagegen mussten ihre Trainingszentren im Zuge der Corona-Pandemie schließen und dürfen derzeit nicht zu Partien antreten. Seit Donnerstag zählen bis mindestens 11. Februar auch die Colorado Avalanche um den deutschen Nationaltorwart Philipp Grubauer dazu, teilte die Liga mit. Mehr Vorsicht sei geboten, solange Testergebnisse analysiert werden, hieß es.

Die Avalanche sind das fünfte Team, das derzeit von einem Trainings- und Spielverbot betroffen ist. Auch die Buffalo Sabres um Tobias Rieder zählen dazu. Sabres-Cheftrainer Ralph Krueger war laut Mitteilung der Sabres positiv auf das Virus getestet worden. Die Liga hat ihre Corona-Regeln in Reaktion auf die Probleme verschärft. Von den 40 Spielern auf der Corona-Liste der NHL, auf der sowohl Spieler mit einem positiven Testergebnis stehen wie auch solche, deren Resultate unklar sind oder die als Kontaktpersonen gelten, steht nur einer bei einem kanadischen Team unter Vertrag. Pierre-Luc Dubois steht auf der Liste, weil er nach dem Wechsel von Columbus nach Winnipeg noch in Quarantäne sein muss.