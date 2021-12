Der Druck hat sich über Monate aufgebaut. Jetzt ist es offiziell: Die Vereinigten Staaten verkünden einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in China. Auf die Teilnahme der US-Sportler hat der keine Auswirkungen, sehr wohl aber auf die Beziehungen der konkurrierenden Supermächte.

Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking als Zeichen ihres Unmuts über den fortdauernden "Genozid" in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen angekündigt. Weder US-Präsident Joe Biden noch ein anderer US-Regierungsvertreter werden zu den im Februar 2022 stattfindenden Spielen reisen. Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Berichte über die bevorstehende Boykott-Ankündigung hatten bereits in den vergangenen Tagen für diplomatische Spannungen zwischen den beiden Supermächten gesorgt.

Die US-Regierung werde die amerikanischen Athleten von zu Hause aus anfeuern, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Auf die Frage, warum die US-Regierung von einem kompletten Boykott der Spiele absehe, sagte Psaki, man habe die Sportler, die intensiv für die Spiele trainiert hätten, nicht bestrafen wollen. Und die Regierung sei der Meinung, dass auch durch diesen Schritt eine "klare Botschaft" ausgesendet werde. Psaki betonte, die US-Regierung habe internationale Partner über die Entscheidung informiert und überlasse es ihnen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.

Der diplomatische Boykott ermöglicht den amerikanischen Athleten also die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen, ist jedoch eine kalkulierte Brüskierung des größten wirtschaftlichen Konkurrenten der USA. Der Druck auf die Regierung der Vereinigten Staaten wurde in den vergangenen Monaten durch Demokraten und Republikaner, Menschenrechtsaktivisten, aber auch durch Sportler wie den NBA-Star Enes Kanter Freedom aufgebaut und hochgehalten. Bereits im November hatte US-Präsident Biden über einen möglichen Boykott gesprochen.

China droht mit "Gegenmaßnahmen"

Zuletzt hatte China den USA im Falle eines politischen Boykotts der Olympischen Winterspiele im Februar in Peking mit "entschiedenen Gegenmaßnahmen" gedroht. Nach den Berichten über entsprechende Erwägungen von Biden reagierte Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian am frühen Montag mit scharfer Kritik. Noch bevor amerikanische Politiker überhaupt eine Einladung bekommen hätten, "bauschen sie die Boykottfrage auf", sagte der Sprecher.

"Es ist eine Verhöhnung des olympischen Geistes, eine politische Provokation und ein Angriff auf 1,4 Milliarden Chinesen", sagte Zhao Lijian vor der Presse in Peking. Das chinesische Volk und die Welt sähen dadurch die Scheinheiligkeit und anti-chinesische Natur der amerikanischen Politiker nur noch klarer. China steht wegen seiner Menschenrechtsverletzungen unter anderem im Umgang mit Minderheiten wie den Uiguren und Tibetern und der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong in der Kritik.

Auch Unruhe in Deutschland

Auch die designierte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte sich in der vergangenen Woche in einem Interview mit der "taz" dem Thema Boykott gedanklich angenähert. "Wenn ich sehe, wie Chinas Führung mit der Tennisspielerin Peng Shuai umgeht oder mit der verhafteten Bürgerjournalistin Zhang Zhan, sollten wir natürlich auch die Olympischen Spiele genauer in den Blick nehmen. Da gibt es für Regierungen unterschiedliche Formen des Umgangs, die in den kommenden Wochen sicherlich diskutiert werden", hatte Baerbock gesagt.

Dies hatte zu einer scharfen Antwort des neuen Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) geführt. Direkt nach seiner Wahl am vergangenen Samstag empfahl Thomas Weikert, der neue Präsident, der designierten Bundesaußenministerin, ihre Worte in Zukunft besser zu wählen. "Frau Baerbock soll die Kirche einfach mal im Dorf lassen, das sage ich mal ganz deutlich", sagte Weikert, der sich nicht auf einen möglichen diplomatischen Boykott bezog: "Ein Boykott hat noch nie jemandem was gebracht. Das wäre wirklich unfair gegenüber den Athleten, die sich jetzt so lange vorbereitet haben."