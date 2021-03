Keine zehn Runden absolviert Sebastian Vettel am zweiten von drei Testtagen vor der neuen Formel-1-Saison. Das erschwert die Eingewöhnung an das neue Auto, der Aston Martin macht Probleme. Ein alter Bekannter fährt derweil die zweitschnellste Zeit.

Sebastian Vettel hat am zweiten von drei Formel-1-Testtagen seinen neuen Aston Martin kaum fahren können. Der 33 Jahre alte gebürtige Heppenheimer absolvierte am Samstagvormittag auf dem Bahrain International Circuit gerade mal sechs Runden, als er schon wieder in die Box musste. Es lag ein Problem mit dem Getriebe vor. "Ich hätte - Stand jetzt - gern mehr Zeit auf der Strecke gehabt und mehr Daten. Aber so ist es nun mal", sagte er im Anschluss.

Vettel kam erst wenige Minuten vor der Mittagspause zurück auf die Strecke in der Wüste von Sakhir, konnte seinen Versuch einer schnellen Runde aber nicht zu Ende bringen, weil ihn diesmal Rote Flaggen davon abhielten. "Das war leider kein produktiver Morgen", sagte Vettel. Je mehr Zeit man habe, um sich zu gewöhnen, umso besser sei es, betonte Vettel. "Es sind viele kleine Dinge, die den Unterschied ausmachen", betonte der Hesse. Zudem hatte ein Verbremser die Hoffnung auf eine gute Zeit geraubt. Vettel absolvierte insgesamt nicht mal zehn Runden. Am Nachmittag soll sein kanadischer Teamkollege Lance Stroll den Wagen des ehemaligen Racing-Point-Teams übernehmen.

Dabei hätte Vettel viele Kilometer gebraucht. Nach seinem Wechsel von Ferrari nach sechs titellosen Jahren muss sich der viermalige Weltmeister erstmal an das Auto von Aston Martin gewöhnen. Alles sei schließlich neu, hatte er tags zuvor gesagt. Zum Auftakt hatte er ebenfalls wegen einer Reparatur pausieren müssen, allerdings nicht so lange. Er war auf 51 Runden gekommen. Der Wagen fühle sich - nach 60 Runden insgesamt - "vielversprechend" an, lautete Vettels Zwischenbilanz. Es sei aber normal, "dass man mehr als anderthalb Tage braucht, um seinen Rhythmus zu finden".

Mick Schumacher blieb am Vormittag nur die Zuschauerrolle, sein russischer Teamkollege Nikita Mazepin pilotierte den Haas. Mit 75 Runden spulte er ein ordentliches Programm und fuhr die siebtschnellste Zeit des Vormittags, noch vor Weltmeister Lewis Hamilton. Der allerdings konzentrierte sich vorrangig auf Longruns und setzte dabei seinen Mercedes W12 so in den Sand, dass ihm nur das Aussteigen und Warten auf den Abschleppwagen blieb.

Die Bestzeit einer mit Blick auf das Kräfteverhältnis auf eine schnelle Runde wenig bedeutsamen Session fuhr Daniel Ricciardo, der zu dieser Saison von Renault zu McLaren gewechselt war. Hinter ihm reihte sich sein Nachfolger Fernando Alonso ein, der Ricciardos Sitz beim französischen Werksteam einnahm, das nun als Alpine an den Start geht. Die Testfahrten enden an diesem Sonntag. Am 28. März beginnt in Bahrain die Saison.