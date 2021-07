Lewis Hamilton wird mal wieder erster. Das zwar nur im Training zum F1-Grand-Prix von Österreich, aber der Weltmeister zeigt Konkurrent Max Verstappen, dass er noch da ist. Der Redb-Bull-Pilot patzt und wird Zweiter. Sebastian Vettel mischt vorne mit, verliert aber gegen seinen Teamkollegen.

Der seit vier Rennen sieglose Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat zumindest im Training zum Großen Preis von Österreich wieder den altbekannten ersten Platz eingenommen. Der 36-jährige Engländer erzielte in Spielberg in 1:04,523 Minuten etwas überraschend die Tagesbestzeit vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland/+0,189). "Wir können derzeit einfach nicht mithalten", hatte Hamilton in der Vorwoche noch geklagt.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen, der am vergangenen Sonntag an gleicher Stelle souverän den Großen Preis der Steiermark gewonnen hatte, war allerdings mit 0,217 Sekunden Rückstand auf Hamilton in Schlagdistanz - zumal dem Red-Bull-Piloten bei seiner schnellsten Runde ein Fehler in der Zielkurve unterlief. "Die Saison ist noch lang, wir müssen konzentriert bleiben und uns nicht zu sehr damit aufhalten, zurückzuschauen", sagte Verstappen.

Vettel mit starkem fünften Platz

Der Heppenheimer Sebastian Vettel, der am Samstag 34 Jahre alt wird, belegte im Aston Martin den respektablen fünften Rang (+0,745), allerdings musste sich der Ex-Weltmeister seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll (+0,616) geschlagen geben. Haas-Pilot Mick Schumacher kam auf den 18. Platz (+1,388).

Man muss die Zeiten wohl mit Vorsicht genießen. Zum einen waren alle Teams zum Testen von Reifenprototypen verpflichtet. Diese Pneus, die ab dem anstehenden Rennen in Silverstone zum Einsatz kommen sollen, verfügen über eine stabilere Konstruktion. Zum anderen regnete es in der zweiten Hälfte des Nachmittagstrainings, Spitzenzeiten waren nicht mehr möglich. Auch für das neunte Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) besteht ein nennenswertes Regenrisiko.

Verstappen führt die WM mit 18 Punkten Vorsprung auf Hamilton an. Der 23-jährige Niederländer kann für ein Novum in der Formel-1-Geschichte sorgen: drei Grand-Prix-Siege innerhalb von 15 Tagen.