Charles Leclerc beschert Ferrari beim Formel-1-Rennen in Monza den ersten Heimsieg seit 2010 - und wird als neuer "Held Italiens" gefeiert. "Spektakulär. Unglaublich", schreibt die internationale Presse. Vettel schiebt nach seinem Patzer Frust - auch weil er nun nicht mehr die Nummer eins in seinem Rennstall ist.Internationale Medien kommentieren dies wie folgt:

Großbritannien

The Telegraph: "Mit nur 21 Jahren hat Leclerc einen Mercedes-Angriff abgewehrt und ist der jüngste in Rot gekleidete Fahrer geworden, der je auf Ferraris Heimstrecke gewonnen hat. Damit beendete er eine neunjährige Pechsträhne für das italienische Team. Leclerc tritt in die Fußstapfen von Alberto Ascari, John Surtees, Michael Schumacher und Fernando Alonso und ist nun der elfte Ferrari-Pilot, der hier gewonnen hat - und das gleich beim ersten Versuch. Die Tifosi haben einen neuen Helden."

The Guardian: "Charles Leclerc von Ferrari entzückt das italienische F1-GP-Publikum mit Monza-Sieg. Der erste Sieg in der Formel 1 ist ein Moment, der sich unauslöschlich in die Erinnerung des Fahrers einbrennt. Für Charles Leclerc, der beim Großen Preis von Italien triumphierte, ist es der zweite Sieg, der ihm sicherlich ein Leben lang im Gedächtnis bleiben wird. Die Freude des 21-Jährigen stand ihm ins - noch jungenhafte - Gesicht geschrieben, als er vor einem roten Meer auf dem Podium stand. Die Tifosi feierten mit Farbe, Lärm und, wie man sagen muss, etwas Erleichterung."

The Times: "Als Charles Leclerc zum ersten Mal die Ferrari-Fabrik in Maranello besuchte, wollten sie ihn nicht reinlassen. (...) Die Scuderia ahnte damals noch nicht, dass das Kind, das sie abgewiesen hatte, in ihre Geschichtsbücher eingehen würde. Denn gestern war es der mittlerweile 21-Jährige Leclerc, der beim Heimrennen in Monza einen lang ersehnten Ferrari-Sieg einfuhr. Seit Fernando Alonso im Jahr 2010 hatten die Tifosi ihren Mann nicht mehr den Schritt auf die Spitze des Podiums machen sehen. Und dass es in diesem Jahr gelingt, in dem Ferrari sein 90. Jubiläum im Geschäft feiert, machte es umso süßer. Auch für Leclerc war es etwas Besonderes. Für ihn war es der zweite Formel-1-Sieg, aber der erste, den er wirklich genießen konnte. Sein erster Sieg in Belgien in der vergangenen Woche kam weniger als 24 Stunden, nachdem sein Freund Anthoine Hubert, mit dem er im Alter von sieben Jahren begonnen hatte, auf derselben Strecke starb."

Daily Mail: "Der junge Leclerc wird in Monza zum Coming-of-Age-Helden Ferraris und damit auch zum Helden Italiens. Die Rolle des Topfahrers in Rot hatte bislang Vettel inne, doch das gilt nun nicht mehr. Das Kapitel des Deutschen scheint sich am Sonntag geschlossen zu haben. Die Ära Leclerc hat begonnen."

Österreich

Kronen-Zeitung: "Ferrari-Party!"

Die Presse: "Leclerc erobert die Herzen der Tifosi mit Vollgas. Charles Leclerc schreibt mit dem Gewinn des Monza-GP ein Erfolgskapitel für Ferrari, das Sebastian Vettel für die Scuderia nie vergönnt war. Der Monegasse ist mit zwei Saisonsiegen die neue Nummer 1 der "Roten Göttin"."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Monza im Siegesrausch dank einer phänomenalen Leistung Leclercs, der immer mehr mit seinem Talent beeindruckt. Auf dem Podium steht ein 21-Jähriger, der in knapp sechs Monaten alles erobert hat: Die Scuderia, die Liebe der Fans und wahrscheinlich die ganze Zukunft Ferraris. Sein Triumph gleicht einer Krönung, Ferrari schafft wieder einen Sieg in Monza, der in den vergangenen neun Jahren ausgeblieben war."

Tuttosport: "Ferrarissimo! Fans verrückt nach Leclerc, roter Triumph in Monza am Ende eines wahnsinnigen Rennens und eines atemberaubenden Duells mit Hamilton. Vettel stürzt in die Krise."

Corriere della Sera: "Ein Meisterwerk Leclercs. Der Ferrari-Krieger siegt gegen zwei Mercedes. Der junge Pilot begeht keinen einzigen Fehler, er hält ein atemberaubendes Tempo, er meistert das Rennen auf perfekte Weise mit der Strategie eines erfahrenen Meisters. Leclerc fährt wie ein Champion. Monza 2019 ist die Krönung eines Piloten mit außerordentlichem Talent und einmaligen Eigenschaften."

La Stampa: "Leclerc hält dem Druck Hamiltons Stand und beschert Ferrari einen unvergesslichen Sieg. Dank seines Triumphs spielt für Ferrari die verheerende Leistung Vettels eine zweitrangige Rolle. Mit Leclerc kann Ferrari endlich wieder träumen."

Corriere dello Sport: "Leclerc entflammt Monza mit einem Ferrari-Sieg! Ferrari hatte in Monza seit 2010, damals mit Fernando Alonso, nicht mehr gesiegt. Für Sebastian Vettel war es dagegen ein Rennen zum Vergessen."

La Repubblica: "Neun Jahre danach gewinnt Ferrari wieder in Monza. Mit 21 Jahren ist Leclerc der jüngste Sieger in der Geschichte Maranellos und wiederholt seinen Erfolg von der Vorwoche, und dies in seiner ersten Saison am Steuer des Cavallino."

Spanien

Marca: "Leclerc schickt Vettel mit einem prächtigen Sieg in Monza in Rente. Ihm gelang beim Großen Preis von Italien ein denkwürdiger Sieg, der zweite hintereinander. Er ließ damit die Emotionen in Monza explodieren, das seit dem Erfolg von (Fernando) Alonso im Jahre 2010 keinen roten Sieg mehr hatte feiern können. Mit einem Federstrich hat Leclerc die Pechsträhne beendet, Vettel im Klassement überholt und den Deutschen als Ferrari-Anführer in Rente geschickt. Vettel erlebte nach seinem x-ten nicht erzwungenen Fehler einen weiteren Unglückstag."

Mundo Deportivo: "Ein Giganten-Sieg Leclercs gegen Mercedes in Monza. Wenn jemand noch daran zweifeln sollte, dass der Monegasse das Zeug zum Weltmeister hat und er der derzeitige Ferrari-Anführer ist, sollte er sich den Großen Preis von Italien noch einmal anschauen. Da gibt es nichts mehr zu reden. Spektakulär. Unglaublich."

Frankreich

L'Equipe: "Wie Leclerc dem Druck der Mercedes widerstand, im Alter von nur 21 Jahren, vor den Augen der Tifosi, das nötigt Respekt ab. Er bringt sich selbst als Nummer eins bei Ferrari in Stellung, für diese Saison und für die kommenden Jahre. Bei Vettel fragt man sich, ob er im kommenden Jahr noch ein Formel-1-Pilot ist."

Schweiz

Neue Zürcher Zeitung: "Leclerc erfüllt den Wunsch der Tifosi. Der Jungspund aus Monte Carlo tat das im großen Stil; er blieb über die gesamte Distanz ohne grobe Fehler."

Blick: "Große Ferrari-Party in Monza! Leclerc setzt seinen Höhenflug fort und beschert Ferrari einen Freudentag. Mit dem zweiten Sieg in Serie scheint die Wachablösung bei Ferrari Tatsache."