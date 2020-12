Das letzte Rennen dieser Formel-2-Saison wird für Mick Schumacher zur Zitterpartie: Weil seine Reifen früh schlappmachen, verpasst er die Punkteränge. Weil sein einziger Konkurrent Callum Ilott allerdings auch Probleme bekommt, reicht der Vorsprung in der Gesamtwertung zum Titel.

Mick Schumacher hat mit einigem Zittern die Formel-2-Meisterschaft gewonnen. Dem Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher genügte im letzten Saisonrennen in Bahrain auch eine punktlose Vorstellung mit Rang 18, weil sein letzter verbliebener Kontrahent Callum Ilott aus England nicht über Rang elf hinauskam. "Ich habe keine Worte. Ich danke euch", funkte ein hörbar ergriffener Schumacher an seine Box: "Es ist einfach großartig." Der Rennsieg ging an den Inder Jehan Daruvala im Carlin.

Schumacher bekam im Rennen früh Probleme mit seinen Reifen und musste in die Box. Dadurch fiel er ans Ende des Feldes zurück. So wurde das Finale doch noch zur großen Zitterpartie, denn Ilott mischte lange vorne mit und lag in Schlagdistanz zu den Führenden, doch dann bauten auch seine Reifen massiv ab und der fiel ebenfalls weit zurück.

Vierter deutscher Champion im Unterbau

Das Wochenende war für den 21 Jahre alten Prema-Piloten bereits vor dem Start gelungen: Seit Mittwoch steht fest, dass Schumacher im kommenden Jahr in der Formel 1 für das Haas-Team fährt. Schumacher ist der vierte deutsche Champion im Unterbau der Motorsport-Königsklasse nach dem späteren Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (2005), Timo Glock (2007) und Nico Hülkenberg (2009).

Für Schumacher ist es der zweite große Titel nach dem Gewinn der Formel-3-Europameisterschaft 2018. Der zweimalige Saisonsieger Schumacher ging mit 14 Punkten Vorsprung auf den Briten Callum Ilott in das 24. und letzte Rennen der Saison. Nur 17 Zähler waren noch zu gewinnen, Ilott hätte mindestens Zweiter werden und die schnellste Runde drehen müssen, um Schumacher abzufangen.