Diese Formel-1-Saison will Ferrari endlich wieder einen Titel holen. Die ersten Test machen allerdings wenig Hoffnung: Sebastian Vettel muss nach einem Motorschaden abtransportiert werden. Am Ende landet er auf Platz 13. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr gleich mal zur zweitschnellsten Zeit.

Sebastian Vettel hat bei den ersten Formel-1-Tests dieser Saison den nächsten Rückschlag erlitten. Der viermalige Weltmeister musste seinen Ferrari am letzten Testtag bereits rund eineinhalb Stunden nach Streckenöffnung auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wegen eines Motorproblems abstellen. Die Sitzung am Freitag wurde vorübergehend unterbrochen, Vettel selbst kletterte bei Kurve zwölf aus seinem SF1000.

Der Ferrari wurde von einem Abschleppwagen zur Inspektion transportiert. Der genaue Grund für die Probleme wird nach Angaben der Scuderia in der Zentrale in Maranello untersucht. Am Nachmittag stieg Vettel nach einem Motorwechsel wieder in seinen Wagen und drehte insgesamt satte 100 Runden. Der 32-Jährige landete in der Zeitentabelle aber nur auf Platz 13. Nicht einzufangen war Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (1:15,732 Minuten). Zweiter hinter dem Finnen wurde sein britischer Teamkollege Lewis Hamilton (+0,784 Sekunden). Der Weltmeister-Rennstall hinterließ insgesamt einen starken Eindruck zum Auftakt.

Holpriger Start für Vettel

Die ersten Tests vor der neuen Saison hatten für Vettel schon unglücklich begonnen. Wegen Unwohlseins hatte der Hesse den Mittwoch als Trainingstag an seinen Stallrivalen Charles Leclerc abgetreten. Den Donnerstag hatten sich die Ferrari-Piloten dann aufgeteilt.

In dieser für sie so wichtigen Saison haben die Italiener zudem für eine unrühmliche Premiere gesorgt: Vettels Defekt war der erste technisch bedingte Ausfall dieser Wintertests. Kimi Räikkönen im Alfa Romeo hatte am Donnerstag zwar schon für die erste Rote Flagge gesorgt, dem Finnen war aber schlicht das Benzin ausgegangen. Vom 26. bis zum 28. Februar finden die letzten Tests in Katalonien statt.