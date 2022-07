Eigentlich ist das Qualifying für Mick Schumacher ein Lichtblick, nachdem das Formel-1-Wochenende in Frankreich bislang gar nicht gut gelaufen ist. Doch seinen Startplatz in Q2 verliert der Haas-Pilot nach Juryentscheid. Ganz vorn setzt sich Charles Leclerc gegen Max Verstappen durch.

Ferrari-Fahrer Charles Leclerc geht vom ersten Startplatz in das Formel-1-Rennen in Frankreich. Der Monegasse sicherte sich in Le Castellet in der Qualifikation überlegen die Pole Position vor Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer hatte bei heißen Bedingungen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad und Sonnenschein 0,304 Sekunden Rückstand. Platz drei belegte der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez (+0,463) wurde Dritter. Positiv aus Sicht von Red Bull: Carlos Sainz im zweiten Ferrari muss im Rennen am Sonntag (15 Uhr/Sky und im ntv.de-Liveticker) vom vorletzten Platz aus starten. Sainz wird Leclerc somit voraussichtlich kaum helfen können.

Sebastian Vettel wurde im Aston Martin 14., Mick Schumacher kam nur auf Platz 19. Eigentlich wäre der Haas-Fahrer weiter vorne gelandet, allerdings wurde dem 23-Jährigen nachträglich seine schnellste Runde gestrichen, weil er verbotenerweise die Strecke verlassen und sich so angeblich einen Vorteil verschafft hatte, wie die Rennleitung nachträglich entschied.

Gewertet wurde so nur Schumachers zweitbeste Runde, die lediglich für Position 19 reichte. Von diesem Startplatz wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) aber nicht antreten müssen, da Carlos Sainz im Ferrari und Kevin Magnussen im zweiten Haas jeweils nach Strafen vom Ende des Feldes beginnen. Für Schumacher soll es von Platz 17 losgehen, für Vettel von 12.

Sainz und Magnussen werden dafür bestraft, dass Teile an der Antriebseinheit ausgetauscht wurden und dabei jeweils das zulässige Limit überschritten wurde. Sainz war zuvor bereits am Freitag sanktioniert worden, nachdem er im Training mit einer neuen Steuerelektronik für die Antriebseinheit unterwegs gewesen war.