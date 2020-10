F1-Star berichtet via Instagram Stroll erkrankt beim Eifel-GP an Covid-19

Am Wochenende will Lance Stroll wieder im Cockpit sitzen.

Lance Stroll ist nach dem Grand Prix auf dem Nürburgring vor anderthalb Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Kanadier des Teams Racing Point nun erklärte, hatte er nach seinen Magenbeschwerden einen Test machen lassen. Dieser war positiv ausgefallen.

Der kanadische Formel-1-Pilot Lance Stroll, der beim Großen Preis der Eifel auf dem Nürburgring von Nico Hülkenberg vertreten wurde, hat eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Darüber informierte der 21 Jahre alte Racing-Point-Fahrer bei Instagram. Stroll sei nach negativen Tests, die zum Prozedere der Formel 1 gehören, zum Nürburgring gereist. Dort habe er sich ab dem Samstag, 10. Oktober, unwohl und nicht fit genug für eine Teilnahme am Rennen gefühlt. Er habe das Paddock dann nicht mehr betreten, sondern sei nach Hause geflogen, um sich testen zu lassen. Der Test fiel positiv aus.

"Also habe ich mich in zehntägige Quarantäne begeben. Glücklicherweise waren meine Symptome aber ziemlich mild", schrieb Stroll, der ergänzte, dass er am Montag einen negativen Test erhalten hatte: "Ich fühle mich in großartiger Form. Ich kann es nicht erwarten, wieder zum Team zu stoßen und in Portugal zu fahren." Am Sonntag (14.10 Uhr bei RTL und im Liveticker bei ntv.de) steht für die Königsklasse das zwölfte Saisonrennen auf dem Programm, gefahren wird in Portimao.

Auf dem Nürburgring war Hülkenberg spontan eingesprungen, er fuhr im Rennen auf Platz acht. Für den 33-Jährigen war es der dritte Einsatz in der Königsklasse in dieser Saison. Zuvor hatte er bei den beiden Rennen in Silverstone den damals ebenfalls mit dem Coronavirus infizierten Mexikaner Sergio Perez vertreten. Für die kommende Saison ist Hülkenberg noch ohne Formel-1-Cockpit, er sehe sich jedoch nicht dauerhaft in der Rolle des Ersatzfahrers, hatte der Emmericher zuletzt betont.