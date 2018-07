Sport

"Habe mich nie wohler gefühlt": Weltmeister Hamilton bleibt bei Mercedes

Lewis Hamilton und der Mercedes-Rennstall setzen ihre sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in der Formel 1 fort. Der englische Spitzenfahrer verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis 2020 und umschmeichelt seinen Arbeitgeber mit einer Liebeserklärung.

Der englische Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hält seinem Mercedes-Tean wie erwartet die Treue. Wie der Weltmeister-Rennstall vor dem Großen Preis von Deutschland (Sonntag, 15.10 Uhr bei RTL und im Liveticker bei n-tv.de) bekannt gab, wurde der zum Jahresende auslaufende Vertrag mit dem 33-Jährigen vorzeitig bis 2020 verlängert. Hamilton gewann 44 Rennen und drei Weltmeisterschaften mit Mercedes. In der laufenden Saison liegt der Titelverteidiger auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter Sebastian Vettel von Ferrari.

"Seitdem Toto Wolff und ich im Winter zusammensaßen, war diese Vertragsverlängerung im Grunde nur eine Formalität", sagte Hamilton: "Ich bin seit 20 Jahren Teil der Rennfamilie von Mercedes, und ich habe mich nie wohler in einem Team gefühlt. Wir sind auf und abseits der Rennstrecke auf einer Wellenlänge - und ich freue mich auf weitere Siege in der Zukunft." Der 33-Jährige könnte bis zu seinem Vertragsende die sieben WM-Titel von Michael Schumacher egalisieren. Bei den Pole Positions hat er mit 76 Starts von Platz eins das deutsche Motorsport-Idol (68 Poles) bereits überflügelt, bei den Siegen ist Hamilton mit 65 Formel-1-Erfolgen immerhin schon die Nummer zwei (91 für Schumacher).

Teamchef Wolff hofft in den kommenden zweieinhalb Jahren auf weitere gemeinsame Erfolge. "Ich bin fest davon überzeugt, dass einige unglaubliche Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte noch vor uns liegen. Das meiste zu Lewis als Formel-1-Fahrer ist bereits gesagt - er ist einer der Größten in der Geschichte des Sports, und seine Rekorde sprechen für sich." Hamilton zeichne "sein erbarmungsloser Antrieb" aus, "sich selbst zu verbessern, seine emotionale Intelligenz als Teammitglied und seine große Loyalität gegenüber seinem Umfeld." Mercedes sei zu Hamiltons "Heimat in der Formel 1" geworden.

Hamilton hatte 2013 bei Mercedes die Nachfolge von Rekordweltmeister Schumacher angetreten. 2014, 2015 und 2017 gewann der Brite im Silberpfeil die Fahrer-Weltmeisterschaft. 2016 musste er sich nur knapp seinem Teamkollegen Nico Rosberg geschlagen geben. Von 2014 bis 2017 feierte Hamilton mit Mercedes den Gewinn der Konstrukteurs-WM. 2008 gewann Hamilton am Steuer eines McLaren seine erste Fahrer-WM.

Quelle: n-tv.de