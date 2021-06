Gerade so übersteht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Gruppenphase der Fußball-EM. Nun soll ab dem Achtelfinale alles besser werden. Für das Spiel gegen England verspricht Thomas Müller viel und meldet sich nach seiner Knieverletzung fit.

Antreiber Thomas Müller sieht Deutschland vor einer großen mentalen und charakterlichen Prüfung im EM-Achtelfinale gegen England. "Wir müssen uns den Respekt und das Aufschauen zum deutschen Fußball erst wieder erarbeiten", sagte der 31 Jahre alte Nationalspieler am Samstag in der ARD. Bisher habe sein Team bei dieser Europameisterschaft - wie auch Kontrahent England - unterschiedliche Leistungen angeboten. "Wie bei allen Mannschaften auf diesem Niveau ist es so: Es entscheidet ein Stück die Tagesform", erklärte Müller zum Spiel am Dienstag (18 Uhr/ARD, Magenta TV sowie im ntv.de-Liveticker) in London.

"Wir müssen uns darauf einstellen, dass es auch mental eine Prüfung wird. Aber wir wollen natürlich auch immer wieder in diese englische Turnierwunde reinstechen. Wir wollen sie unsicher machen", sagte Müller bei Magenta TV in Anspielung auf die Fußball-Historie. Die Three Lions scheiterten bei großen Turnieren immer wieder vorzeitig, auch gegen Deutschland. "Die Engländer versuchen, sich ein bisschen Selbstbewusstsein einzureden", bemerkte der Offensivspieler des FC Bayern München und betonte: "Ich sehe uns absolut in der Lage, England zu schlagen - auch wenn die gut sind."

"So eine Leistung wie gegen Portugal"

Zwar wisse sein Team, "dass wir noch nicht perfekt Fußball gespielt haben" bei diesem Turnier, meinte Müller. Doch der mit einem späten 2:2 gegen Ungarn gerade noch abgewendete Vorrunden-K.-o. ändere nichts am Glauben an die eigene Stärke: "Wir haben schon Selbstvertrauen. Wir spüren, dass wir absolute Lust darauf haben, so eine Leistung wie gegen Portugal nochmal rauszuhauen." In der Gruppe hatte das deutsche Nationalteam Titelverteidiger Portugal mit 4:2 besiegt.

Dieses Spiel hatte sicherlich auch Englands Stürmer Dominic Calvert-Lewin noch im Kopf, als er von einem bestens aufeinander abgestimmten Gesamtwerk sprach. Die deutsche Auswahl sei eine "gut geölte" Mannschaft, sagte der 24-Jährige vom FC Everton. "Sie spielen meistens ein bestimmtes System, haben viele tolle Spiele", so der Ersatzmann von Kapitän Harry Kane.

Er prophezeite allerdings auch, dass sich sein Team noch verbessern werde. "Was das Kreative angeht, wird noch viel mehr von uns kommen", sagte Calvert-Lewin. "Dass wir ohne Gegentor geblieben sind, war sehr wichtig. Aber wir wären gerne noch etwas kreativer und würden gerne mehr Chancen kreieren." Mit zwei erzielten Treffern hatte zuvor noch keine Mannschaft bei einer EM ihre Vorrundengruppe als Erster abgeschlossen.

Einstellen muss sich das englische Team voraussichtlich auf die Rückkehr Müllers in die Startelf. Seine Knie-Probleme hat er abgehakt. "Wenn ich Probleme hätte, hätte ich heute nicht trainiert", sagte der Bayern-Profi. "In der ein oder anderen Situation spüre ich es noch, aber es ist nicht so, dass mich die Kapsel noch behindert", sagte der 31-Jährige: "Ich bin erfahren genug, gut damit umgehen zu können. Wir können das auf jeden Fall ad acta legen. Ich bin überzeugt, dass es für Dienstag keine Problematik darstellt."