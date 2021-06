Wer als Fan aus Deutschland zum EM-Duell mit England nach London reisen will, hat Pech. Die UEFA vergibt die Tickets nur an bestimmte Reisende. Das liegt am Coronavirus und den Quarantänemaßnahmen in Großbritannien. Die deutschen Fans macht das sehr unglücklich.

Den Klassiker im EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England können deutsche Fans nur live im Wembley-Stadion sehen, wenn sie in Großbritannien, Irland oder auf den Inseln Isle of Man, Guernsey und Jersey wohnen. Die Europäische Fußball-Union UEFA bietet Tickets für die Partie in London am Dienstag (18 Uhr/ARD, Magenta TV sowie im ntv.de-Liveticker) nur Anhängern an, deren Wohnsitz in der sogenannten Common Travel Area liege.

Der Grund dafür sind dem Schreiben zufolge die Einreisebestimmungen nach Großbritannien wegen der Corona-Pandemie. Für Reisende aus Deutschland gelten strikte Quarantänemaßnahmen. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen würden hohe Geld- oder sogar Gefängnisstrafen drohen. Nach aktuellem Stand müssten sich aus Deutschland angereiste Fans nach der Ankunft in Großbritannien zehn Tage isolieren. Man kann sich nach fünf Tagen freitesten lassen.

Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte, glaubt nicht an Fanmassen aus Deutschland. Fans seien bekanntlich aber sehr kreativ. "Das werden aber höchstens Einzelfälle sein und wenn sie es schaffen, wird man sie vor Ort wohl nicht wahrnehmen", sagte er. Die Stimmung bei den Fans sei aufgrund des Verbots niedergeschlagen: "England gegen Deutschland in Wembley und dann noch im Achtelfinale eines großen Turniers ist ein Spiel, bei dem jeder Fan unbedingt dabei sein möchte", sagte Gabriel. Man habe bei den drei Spielen in München erlebt, wie gut die Fans im Stadion die Mannschaft trotz der coronabedingten Einschränkungen unterstützt hätten. "Das dies in London nicht möglich sein wird, ist für die Fans wie ein Tiefschlag."

Zuvor hatte bereits der italienische Verband bekannt gegeben, dass auch Fans der "Squadra Azurra" beim Achtelfinale am Samstag in London gegen Österreich nur mit Wohnsitz in Großbritannien dabei sein können. Denn die sich zunehmend ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus alarmiert. Die Infektionszahlen sind deutlich gestiegen, aber die Zahl der Krankenhauseinweisungen und auch der Todesfälle bleibt bisher auf einem sehr niedrigen Niveau. 60 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien sind nach Angaben der Regierung vollständig geimpft. Mehr als 80 Prozent haben demnach die erste Impfung erhalten.

45.000 Fans sind trotz vieler Kritik daran nach UEFA-Angaben für die Achtelfinals im Wembley-Stadion zugelassen, das ist eine Auslastung von 50 Prozent. In der Vorrunde waren 22.500 erlaubt, bei den Halbfinals und dem Finale werden es mehr als 60.000 sein. Voraussetzung ist, dass man einen negativen Coronatest vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das wird auch streng kontrolliert.