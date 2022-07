Mithilfe ihrer Tore soll der EM-Titel her, so selbstbewusst ist Lea Schüller.

Obwohl sie in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in wichtigen Spielen oft nur als Joker zum Einsatz kommt, wird Lea Schüller vom FC Bayern Torschützenkönigin. Bei der EM will sie mehr spielen, oft treffen - und den Titel nach Deutschland holen. Hilfe bekommt sie von ihrer Freundin und einer Legende.

Lea Schüller kann sich auf Horst Hrubesch verlassen. "Er schreibt mir ab und zu. Als es in der Saison mal nicht so gut lief, habe ich ihn angerufen, mit ihm gequatscht und mir einfach Tipps geholt", verriet die Fußball-Nationalspielerin über ihre besondere Bezugsperson, das einstige Kopfball-Ungeheuer. Seit seinem Interimsjob als Bundestrainer der DFB-Frauen begleitet Hrubesch Schüller als Mentor. Es ging gleich denkwürdig los: Beim Hrubesch-Debüt im April 2018 explodierte Schüller förmlich, erzielte beim 4:0 gegen Tschechien alle Tore.

Mit ihrer Quote von mittlerweile 25 Treffern in 39 Länderspielen ist sie eine der Hoffnungsträgerinnen im DFB-Team für die EM in England. Die beginnt für Schüller und Co. am Freitag (21 Uhr/ZDF, DAZN und im ntv.de-Liveticker) mit dem Spiel gegen Dänemark.

"Ziemlich egal, was andere denken"

Dabei wirkt die Bundesliga-Torschützenkönigin von Bayern München (16 Tore, 4 Vorlagen in 22 Spielen) abseits des Platzes eher zurückhaltend und ruhig. Der Mittagsschlaf ist ihr heilig, TV-Interviews machen sie nervös. Dabei ist Nervenkitzel eigentlich ihr Ding: Ob beim Wakeboarden oder beim Skydiving, die Krefelderin liebt Action.

Da trifft es sich hervorragend, dass ihre Freundin auch so ein aufregendes Sportleben führt. Mit der Österreicherin Lara Vadlau, mehrmalige Segel-Weltmeisterin und Olympia-Teilnehmerin, war sie vor der eigenen EM-Vorbereitung auch mal im Trainingslager mit auf dem Boot. Kenter-Malheur inklusive. "Ich kenne niemanden, der ehrgeiziger ist als Lara", sagt Schüller über ihre Lebensgefährtin, die zudem angehende plastische Chirurgin ist. Diese Zielstrebigkeit steckt offenbar an: "Sie ist da schon auch ein Vorbild für mich. Seit wir zusammen sind, bin ich auch disziplinierter." Ihr eigenes Fernstudium im Fach Wirtschaftsingenieurwesen kommt derzeit allerdings zu kurz, genau wie ihre künstlerische Ader beim Zeichnen.

Mit ihrer Beziehung geht Schüller auch in den sozialen Medien offen um. Sie berichtet, dass ihr homophobe Kommentare nur sehr selten begegnen. "Einerseits ist es mir ziemlich egal, was andere darüber denken", sagt sie selbstbewusst. Wenn das Sport-Paar nebenbei vielleicht sogar Vorbild sein kann "für die, die sich nicht trauen", sei das ein positiver Nebeneffekt.

Oft nur Joker

Bei der EM wird Vadlau mindestens beim letzten Gruppenspiel gegen Finnland (16. Juli) auf der Tribüne im Stadion mitfiebern. Für die Endrunde im Mutterland des Fußballs hat sich Schüller klare Ziele gesetzt: "Ich will den Titel gewinnen. Ich möchte viel spielen und meiner Mannschaft mit Toren helfen."

Die titellose Saison mit dem FC Bayern sei "nicht einfach" für sie gewesen, gab Schüller zu und erklärt das mit fehlendem Rhythmus unter Ex-Trainer Jens Scheuer. In den "wichtigen Spielen" kam sie oft nur als Joker zum Zuge: "Es war für mich ein Auf und Ab der Gefühle und dementsprechend auch der Leistung."

Im Nationalteam hat sie das Vertrauen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg umso mehr genossen. Falls es beim Turnier trotzdem mal haken sollte, gibt es Hilfe bei der Hrubesch-Hotline. Der Europameister von 1980 weiß bekanntlich, wie man Deutschland mit Toren zum Titel führt.