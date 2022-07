Olympia-Zweiter gegen Titelverteidiger: Schweden gegen die Niederlande ist das größte Spiel, das die Vorrunde der Europameisterschaft zu bieten hat. Das Duell hält oft, was es verspricht, am Ende steht ein eher für den Europameister schmeichelhaftes Remis.

Titelverteidiger Niederlande ist mit einem Unentschieden in die Fußball-Europameisterschaft der Frauen gestartet. Dank der Wolfsburger Bundesliga-Spielerin Jill Roord kam der Europameister im wohl hochkarätigsten Duell, das die Vorrunde zu bieten hat, in Sheffield zu einem 1:1 (0:1) gegen Schweden. Die Mittelfeldspielerin erzielte in der 52. Minute den Ausgleichstreffer und rettete den Niederlanden damit zum Auftakt in der Gruppe C einen Punkt gegen die Silbermedaillen-Gewinnerinnen der Olympischen Spiele von Tokio 2021. Vor rund 21.300 Zuschauern hatte Jonna Andersson (36.) die Skandinavierinnen in Führung gebracht.

Nachdem Schweden in der ersten Hälfte das deutlich bessere Team war, unterstrichen im zweiten Abschnitt beide Mannschaften ihren Status als Mitfavoritinnen auf den Titel. Die Niederlande um Superstar Vivianne Miedema kamen vor allem offensiv viel besser ins Spiel, der schnelle Ausgleich durch die Wolfsburgerin Roord war der verdiente Lohn.

Den ersten Rückschlag hatte der Titelverteidiger schon nach 22 Minuten hinnehmen müssen: Bei einer Abwehraktion knallten gleich drei Spielerinnen der "Vrouwenelftal" ineinander und mussten behandelt werden - Lynn Wilms und Stefanie van der Gragt konnten weiterspielen, für Torhüterin und Kapitänin Sari van Veenendaal war das Spiel jedoch wenige Minuten nach dem Zusammenprall beendet.

Zwischen die Pfosten rückte daraufhin Daphne van Domselaar, die 22-Jährige absolvierte ihr erst zweites Länderspiel. Beim Gegentor kurz nach ihrer Einwechslung war sie machtlos, später zeigte sie einige starke Paraden und hielt ihrem Team letztlich einen Punkt fest nach einem Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten.

Zuvor hatte die Schweiz einen möglichen Sieg gegen Portugal aus der Hand gegeben. Nach frühen Toren von Coumba Sow und (2.) und Rahel Kiwic (5.) führten die Eidgenossinnen in Leigh schon 2:0, mussten sich am Ende aber mit einem 2:2 (2:0) begnügen. Diana Gomes (58.) und Jessica Silva (65.) sicherten mit ihren Treffern Portugal einen Punktgewinn.