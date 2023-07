In der Vorbereitung gewinnt Sambia sensationell gegen die deutschen Fußballerinnen - die erste WM-Teilnahme allerdings endet bitter. Nach Japan ist auch Spanien viel zu stark für den Turnierdebütanten. Während die Europäerinnen damit im Achtelfinale stehen, ist Sambia raus.

Spaniens Fußballerinnen haben bei der WM vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Im zweiten Gruppenspiel gewann die Elf um die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas gegen Sambia mit 5:0 (2:0). Bereits in der ersten Halbzeit sorgte der WM-Mitfavorit vor 20.983 Zuschauenden in Auckland/Neuseeland schnell für klare Verhältnisse. Mit einem schönen Schuss aus 25 Metern brachte Teresa Abelleira (9.) Spanien früh in Führung. Jennifer Hermoso (20.) köpfte kurz darauf eine Flanke von Putellas zum 2:0 ein.

Nachdem Sambia zu Beginn der zweiten Hälfte besser ins Spiel kam, beendete ein spanischer Doppelschlag alle Hoffnungen des Außenseiters. Erst schob Alba Redondo (69.) zum 3:0 ein, dann erhöhte erneut Hermoso (71.). Redondo (85.) sorgte mit ihrem zweiten Treffer des Tages für das 5:0.

Die letzten zwei Tore fanden beide wegen einer Abseitsentscheidung zunächst keine Anerkennung, wurden nach Überprüfung durch den VAR aber dann doch gegeben. Dabei versprach sich die südkoreanische Schiedsrichterin Jeong Oh-Hyeon beim 4:0 und entschied zunächst auf "No Goal", um sich dann doch zu revidieren. Durch den Sieg der Spanierinnen qualifizierte sich auch Japan (2:0 gegen Costa Rica) vorzeitig für das Achtelfinale. Im letzten Gruppenspiel am Montag (9 Uhr MESZ/im Liveticker bei ntv.de) spielen beide dann im direkten Duell um den Gruppensieg.

Für Sambia dagegen endet die erste WM-Teilnahme nach zwei Spielen und 0:10 Toren sicher in der Vorrunde. In der Vorbereitung hatte der Turnierdebütant noch mit starken Ergebnissen überrascht, unter anderem der Schweiz ein 3:3 abgetrotzt und gegen die DFB-Elf sogar sensationell mit ihrem Konterspiel überrumpelt und dank eines Last-Minute-Treffers mit 3:2 gewonnen. Beim Weltturnier allerdings setzte es nun gegen Japan und Spanien jeweils 0:5-Niederlagen.