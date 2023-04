Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz setzt sich im Aufsteiger-Duell bei Eintracht Braunschweig knapp durch und steht fünf Spieltage vor Saisonende sieben Punkte vor Relegationsrang 16.

Eintracht Braunschweig muss in der 2. Fußball-Bundesliga wieder um den Klassenerhalt zittern. Nachdem sie in den vorangegangenen vier Spielen zehn Punkte geholt hatten, verloren die Niedersachsen das Aufsteigerduell gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:2 (0:1). Der Vorsprung auf den Relegationsplatz könnte am Sonntag bis auf zwei Punkte zusammenschmelzen. Magdeburg dagegen steht dagegen aktuell sieben Punkte vor Rang 16.

Moritz Kwarteng brachte den FCM in der 22. Minute in Führung. Tatsuya Ito erhöhte kurz nach seiner Einwechselung zum 2:0 (63.). Anthony Ujah brachte die Eintracht zwar noch einmal heran (69.). Bei zwei Großchancen von Silas Gnaka (70.) und Leon Bell (74.) waren die Magdeburger einem dritten Tor danach aber näher als die Braunschweiger dem Ausgleich.

Vor 23.325 Zuschauern hatten die Gäste bereits in der 5. Minute eine gute Freistoß-Chance durch Baris Atik. Und die gab in diesem Spiel die Richtung vor. Nach den beiden Rückschlägen gegen Jahn Regensburg (2:2) und SV Sandhausen (1:2) war die Mannschaft von Trainer Christian Titz dem nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf diesmal in allen Belangen überlegen. Magdeburg war spielerisch besser, deutlich handlungsschneller und gewann auch deutlich mehr Zweikämpfe.

Diesmal blieb die Eintracht weit hinter den zuletzt starken Leistungen zurück. Trotz der lautstarken Unterstützung der Fans wirkte das Team von Michael Schiele lange Zeit fahrig, unkonzentriert und gehemmt. Nur Jannis Nikolaou (43.) und Ujah (58.) kamen zu guten Möglichkeiten. Dass Spielmacher Immanuel Pherai noch nicht wieder fit ist, wirkte sich besonders in dieser Partie aus. Er gehörte nach seiner Kopfverletzung zwar wieder zum Kader, wurde aber erst nach einer Stunde eingewechselt. Kurz darauf fiel das 0:2.