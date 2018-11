Sport

Champions-League-Retourkutsche?: BVB fürchtet Rache des wütenden Atlético

Einen Fußballabend wie im Rausch feiert Borussia Dortmund in der Champions League gegen Atlético Madrid. Doch die Hinspiel-Demütigung schürt die Furcht vorm Echo. Denn "Atléti", wissen sie beim BVB, wird sich mit großer Kampfeslust wehren.

Die Fußballer von Borussia Dortmund haben Atletico Madrid gedemütigt, jetzt fürchtet der Bundesliga-Spitzenreiter die Rache der stolzen Spanier. "Der Stachel sitzt tief", sagte Sportdirektor Michael Zorc angesichts des beeindruckenden 4:0-Hinspielsieges und erwartet am Dienstag (21 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) in der Champions League "wütende Madrilenen". Nach der erteilten Lehrstunde für die Defensivkünstler des Europa-League-Siegers rechnet auch Sebastian Kehl damit, dass "Atletico sehr motiviert sein wird und mit großer Kampfeslust in das Spiel geht". Atletico werde alles versuchen, "dieses Ergebnis zu revidieren", so der Leiter der Lizenzspielerabteilung.

Atlético - Borussia Dortmund, 21 Uhr Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis - Saul, Koke, Rodrigo, Lemar - Griezmann, Diego Costa; Trainer: Simeone.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Delaney - Pulisic, Reus, Sancho - Alcacer; Trainer: Favre

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Doch die in dieser Saison in 15 Pflichtspielen immer noch unbesiegten Dortmunder gehen mit breiter Brust in das Duell im Stadion Wanda Metropolitano, wo am 1. Juni 2019 auch das Endspiel der Königsklasse stattfindet. So weit denkt beim achtmaligen deutschen Meister allerdings natürlich noch niemand, doch nach dem peinlichen Vorrunden-Aus in der vergangenen Saison winkt in der spanischen Hauptstadt der vorzeitige Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. "Wir sind entschlossen den Lauf fortzusetzen", sagte der belgische Nationalspieler Axel Witsel.

Sollten sich AS Monaco und der FC Brügge im frühen Spiel am Dienstag wie schon im ersten Vergleich unentschieden trennen, stünde der BVB schon vor dem Anpfiff in der K.o.-Phase. Doch die mit enormen Selbstvertrauen ausgestatteten Westfalen wollen sich nicht auf Schützenhilfe verlassen. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagte Thomas Delaney. Auch ein Schreckmoment beim Landeanflug am Montag, als der BVB-Flieger durchstarten musste und deshalb mit über einer halben Stunde Verspätung ankam, konnte die Vorfreude nicht trüben.

FC Bayern wird zum (Noch)-Tabu-Thema

Zum Start der Hammer-Woche mit den Spielen in Madrid und gegen den FC Bayern München wurde das Bundesliga-Topspiel am Samstag unterdessen zum Tabu-Thema erklärt. "Ich habe nur Atletico im Kopf", sagte Trainer Lucien Favre. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ermahnte die Spieler, sich "komplett auf Atletico zu fokussieren." Erst einmal sei der Dienstag das entscheidende Thema, so Watzke: "Und dann kommen die Bayern." Mit einem Erfolg beim spanischen Vizemeister hätte sich der BVB auch vorzeitig den Gruppensieg gesichert und den Vereins-Startrekord von vier Siegen in der Königsklasse aus der Saison 2014/15 eingestellt.

Innenverteidiger Manuel Akanji ist sich sicher, dass Atletico "eine Reaktion zeigen will". Doch dafür ist die Borussia gerüstet - auch personell. Coach Favre kann beim spanischen Vizemeister wieder auf Mario Götze (Bronchitis) und Lukasz Piszczek (Knieprellung) zurückgreifen. Innenverteidiger Abdou Diallo (Adduktorenzerrung) fehlt allerdings weiterhin. Beim Gegner setzt Trainer Diego Simeone auf seine Topstars um Weltmeister Antoine Griezmann. "Wir sollten Dortmund schlagen", sagte der Franzose im kicker-Interview und gibt den Matchplan vor: "Wir wollen die kleinen Schwachstellen hinten, wo die Dortmunder verwundbar sind, ausnutzen. Wir wollen geschlossen verteidigen und angreifen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet." Im Hinspiel gelang das nicht.

Quelle: n-tv.de