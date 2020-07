In der englischen Zweiten Liga kam Bellingham in dieser Saison auf 40 Einsätze, in denen er vier Tore erzielte und drei vorbereitete.

Mit der Verpflichtung von 17-jährigen englischen Talenten hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gute Erfahrungen gemacht - und setzt nun erneut auf einen solchen Transfer. Jude Bellingham wechselt von Zweitligist Birmingham City zum BVB. Den Mittelfeldspieler erwarten große Fußstapfen.

Borussia Dortmund hat das Tauziehen um das englische Top-Talent Jude Bellingham gewonnen. Der 17-Jährige erhält beim deutschen Vizemeister "einen langfristigen Vertrag". Das teilte der BVB mit. Zur Ablösesumme für den Mittelfeldspieler des englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City machten die Dortmunder keine Angaben, sie soll aber bei rund 25 Millionen Euro liegen. Der Teenager ist nach BVB-Angaben sofort für den Profikader eingeplant.

"Jude Bellingham hat sich voller Überzeugung für den BVB entschieden und dabei selbstverständlich in erster Linie die sportliche Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, im Blick gehabt", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Der neue Profi habe "ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren weiterentwickeln wollen".

In der Mitteilung war nur von einem "langfristigen Vertrag" die Rede, nach Informationen verschiedener Medien soll dieser bis 2025 laufen. Bei Birmingham war der Teenager Stammspieler, erst am 29. Juni feierte er seinen 17. Geburtstag. Der gilt als eines der größten Talente im britischen Fußball.

Bellingham ergänzte: "Der Weg des BVB, aber insbesondere wie sie jungen Spielern dabei helfen, besser zu werden, hat mir persönlich und auch meiner ganzen Familie die Entscheidung sehr einfach gemacht. Ich kann es kaum erwarten, in einem der schönsten Stadien der Welt zu spielen, hoffentlich so bald wie möglich auch wieder vor über 80.000 Zuschauern." Bellingham wird am 30. Juli mit dem BVB in die Vorbereitung einsteigen und am 10. August mit seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager nach Bad Ragaz in der Schweiz reisen und die Trikotnummer 22 tragen.

Um Bellingham, der im August 2019 mit 16 Jahren und 38 Tagen sein Profi-Debüt gab, hatten sich nicht nur der BVB, sondern zahlreiche europäische Topvereine bemüht. Unter anderem soll auch der deutsche Meister und Pokalsieger Bayern München interessiert gewesen sein. Der BVB verspricht sich von Bellingham eine ähnliche Entwicklung wie von dessen Landsmann Jadon Sancho, der ebenfalls mit 17 aus England - von Manchester City - nach Dortmund kam, in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 32 Einsätzen auf 17 Tore und 17 Torvorlagen kam und mit inzwischen 20 Jahren zu den begehrtesten Spielern des Kontinents zählt.