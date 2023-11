Sportlich ist Mario Balotelli längst aus dem Rampenlicht verschwunden, auch wenn er sich noch immer für Italiens besten Angreifer hält. In seiner Heimat übersteht der 33-Jährige einen schweren Autounfall offenbar unverletzt. Die Umstände werfen allerdings Fragen auf.

Der frühere italienische Nationalspieler Mario Balotelli war am Donnerstagabend in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Der 33-Jährige kam in der norditalienischen Stadt Brescia mit seinem Auto von der Straße ab. Der Stürmer des türkischen Klubs Adana Demirspor konnte sich unversehrt aus dem zerstörten Fahrzeug befreien. Alle Airbags in Balotellis Auto platzten. Laut "Gazzetta dello Sport" habe er einen von der Polizei angeordneten Alkoholtest verweigert. Die italienische Sportseite "Sportmediaset" berichtete, die Polizei habe ihm den Führerschein abgenommen.

Sein Klub teilte auf X mit, "dass unser Spieler Mario Balotelli, der gestern in seinem Heimatland Italien einen Verkehrsunfall hatte, bei guter Gesundheit ist, sich zu Hause erholt und keine Probleme hat." Weitere Details nannte der Erstligist aus der fünftgrößten Stadt der Türkei nicht. Laut "Bild" ist es nicht Balotellis erster größerer Unfall: Von 2010 bis 2013 habe er drei Fahrzeuge geschrottet.

Die "Gazzetta dello Sport" berichtete, dass Balotelli etwa gegen 20.30 Uhr mit seinem Audi Q8 von der Straße abgekommen und in eine Hauswand gekracht sei. Danach sei der 33-Jährige "aus dem Auto getaumelt". Das Wrack des Autos sei in einem miserablen Zustand, Videos auf X zeigen in der Tat ein schwer beschädigtes Auto, vor allem auf der rechten vorderen Seite. Das dortige Vorderrad fehlt auf den Fotos komplett.

Der Fußballprofi scheint außerdem Probleme beim Gehen zu haben, wie Aufnahmen von seinem Weg in den Krankenwagen erkennen lassen. Das könnte allerdings auch auf eine Knieoperation zurückgehen, der sich Balotelli kürzlich unterziehen musste.

Balotelli erzielte für die italienische Nationalmannschaft in 36 Länderspielen 14 Treffer. Bekannt wurde er insbesondere durch seinen Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen Deutschland im EM-Halbfinale 2012 und seinen oberkörperfreien Jubel währenddessen. Auf Vereinsebene war Balotelli unter anderem für Manchester City, den FC Liverpool sowie die Mailänder Klubs AC und Inter aktiv. Seinem Verein fehlt der Angreifer derzeit infolge einer Knieverletzung. Obwohl er seit 2018 kein Länderspiel mehr bestritten hat, sprach er jüngst von einer Rückkehr in die Squadra Azzurra: "Wenn ich fit bin, bin ich immer noch der Beste."