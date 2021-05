Der Abschied vom FC Bayern ist gerade mal ein paar Tage her, schon hat Hermann Gerland offenbar gleich mehrere Angebote auf dem Tisch. Bochums Geschäftsführer hat für den "Tiger" immer einen Job frei, verspricht er. Und auch an der Seite von Hansi Flick könnte es weitergehen.

Falls Bayern-Legende Hermann Gerland einen Job bei seinem Heimatverein VfL Bochum möchte, hätte er gute Chancen. "Wenn er will, ist beim VfL für ihn immer eine Tür offen", sagte Bochum-Geschäftsführer Ilja Kaenzig der "WAZ". Angefragt habe man bei dem früheren Bochum-Spieler und Trainer aber nicht. "Das wäre respektlos und vermessen, wenn wir jetzt auf ihn zugehen und ihn in der Euphorie des Aufstiegs bedrängen würden." Falls Gerland nach seinem Abschied von den Bayern an einen Job beim VfL denken sollte, "dann werden wir das mitbekommen".

Gerland stammt aus Bochum und ist genießt dort auch Kult-Charakter. Zum Ende der abgelaufenen Saison hatte der 66-Jährige seinen bis 2022 laufenden Kontrakt aufgelöst. Der "Tiger" war zweieinhalb Jahrzehnte in München aktiv, zuletzt als Co-Trainer. "Die Initiative ging von mir aus", erklärte Gerland der "Welt". Der Ruhestand komme aber nicht infrage: "Ich scherze immer: Ich werde bis 92 arbeiten, gehe dann erst in Altersteilzeit."

Über den Aufstieg des VfL Bochum geriet Gerland gegenüber der "Welt" regelrecht ins Schwärmen: "Mein Glücksgefühl ist unbeschreiblich: Ich bin aus dem Häuschen." Er ist sich allerdings sicher, dass es dringend neue Spieler fürs Team braucht: "Und da sind wir beim Problem. Es mangelt an den Finanzen. Wie damals, als ich gespielt und später den Klub trainiert habe, ist dies das große Manko."

Weiter an Flicks Seite?

Also womöglich doch keine Zukunft in Bochum? Nun, er kann es sich offenbar aussuchen. Als Co-Trainer könnte er nun an anderer Stelle weiter agieren. Nämlich weiterhin an der Seite von Hansi Flick. Gerland habe die Option mit dem neuen Fußball-Nationaltrainer zum Deutschen Fußball-Bund zu wechseln, berichtet die "Bild". Es heißt, beide Seiten könnten sich diese Zusammenarbeit weiter vorstellen. Flick hält große Stücke auf den Routinier. Um diesen Posten konkurriert Gerland aber offenbar mit Miroslav Klose. Dem dritten, der die Bayern verlässt. Gerüchte über dessen Einstieg bei Fortuna Düsseldorf haben sich am Donnerstag zerschlagen: Beim Zweitligisten übernimmt Christian Preußer den Posten als Cheftrainer.

Der neue Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat sich unterdessen dagegen gewehrt, dass er Schuld sei an Gerlands Abschied beim FC Bayern. "Ich habe dem Verein gesagt, dass ich gern zwei Co-Trainer und einen Analysten mitbringen würde. Ich habe aber nie gesagt, dass ich für diesen oder jenen Mitarbeiter keinen Platz habe oder dass jemand nicht gewünscht ist", sagte Nagelsmann der "Sport Bild". Er habe zu dem 66-Jährigen "ein sehr gutes Verhältnis. Aber er ist auch nicht mein Leibeigener, den ich beim Klub festketten kann."

Der Entdecker von Stars wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mats Hummels oder David Alaba wird schnell einen neuen Job finden. Beim DFB würde er sogar auf einige seiner einstigen Zöglinge treffen.