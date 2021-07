Wie viel Alkohol darf ein Fußballfan trinken? Geht es nach dem Gesundheitsamt der Stadt Offenbach dürfen es maximal "zwei kleine Bier oder Wein" sein. Die Behörden sorgen sich, dass betrunkene Anhänger sich nicht an die Corona-Vorschriften halten. Fußball-Regionalligist Offenbacher Kickers ist empört.

Wie viele Biere darf ein Anhänger der Offenbacher Kickers im Stadion trinken? Das ist die Kernfrage eines bizarren Streits, den der Regionalligist rund um das Testspiel gegen Rot-Weiss Essen am Donnerstagabend thematisiert hat. Das Ergebnis (1:4) wurde zur Nebensache, viel mehr ging es vor und nach der Partie um die behördlichen Corona-Vorgaben. Diese besagten nach einer kurzfristigen Korrektur vor dem Anpfiff, dass die anwesenden Fans dauerhaft Mundschutz tragen müssen und nach Klubangaben maximal "zwei kleine Bier oder Wein" erlaubt sind.

"Wir werden hier als Fußballfans als minderbemittelt hingestellt, weil man der Meinung ist, dass sie sich pauschal besaufen und dann an keine Regeln halten. Dem ist nicht so", schimpfte Geschäftsführer Thomas Sobotzik in einer Video-Botschaft, die der Verein veröffentlichte. Er sagte: "Was wir trinken oder nicht trinken ist unsere eigene Entscheidung."

Der Klub habe zahlreiche wüste Beschimpfungen per Mail oder Anruf erhalten. Doch verantwortlich für die Regeln sei der OFC nicht. Sobotzik erklärte, dass man "mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen gekämpft habe". "Wir haben vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt eine einstweilige Verfügung eingereicht, um den Bescheid aufzuheben." Wie die "Hessenschau" berichtet, gebe es bei anderen Vereinen in der Region solche strikten Regelungen in Bezug auf Maskenpflicht und Alkohol nicht.

Um über die Verhältnismäßigkeit zu referieren, zog Sobotzik ein anderes Beispiel heran: "Im Biergarten oder auf dem Wochenmarkt kann ich mir theoretisch zehn Bier bestellen und kann eine Flasche Whiskey dazu kaufen. Nicht, dass ich das machen würde, aber mir geht es darum, dass hier der Offenbacher Fußballfan benachteiligt wird."