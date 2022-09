Manchester United gelingt nach einem katastrophalen Saisonstart vorerst den Turnaround geschafft: Mit dem dritten Sieg in Serie bringt sich das Team um Cristiano Ronaldo zurück ins Geschäft. Der Superstar, dem der Absprung in die Champions League versagt blieb, hilft jedoch wenig.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart hat Manchester United den Turnaround am fünften Spieltag der Premier League geschafft. Der englische Rekordmeister feierte beim 1:0 (1:0) bei Leicester City den dritten Ligasieg in Serie, zog in der Tabelle wieder am Erzrivalen FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp vorbei und liegt mit neun Punkten in Schlagdistanz zu den Champions-League-Rängen.

Ohne den 90 Millionen schweren Last-Minute-Neuzugang Antony, der nicht im Kader von Trainer Erik ten Haag stand, und den wechselwilligen Superstar Cristiano Ronaldo, der zu Beginn erneut nur auf der Ersatzbank Platz nahm, hatte der ehemalige BVB-Profi Jadon Sancho (23.) die Red Devils mit seinem zweiten Saisontor in Führung gebracht.

Leicester war um eine Antwort bemüht, blieb bis auf einen scharf geschossenen Freistoß von Standardspezialist James Maddison (51.) aber meist zu ungefährlich. Der nächste Härtetest wartet schon am Sonntag auf die ten-Haag-Elf, wenn der souveräne Spitzenreiter FC Arsenal zum Spitzenspiel ins Old Trafford reist. "Samstag gegen Arsenal ist ein echter Test für uns. Wir müssen gut sein, das wissen wir. Es ist ein guter Test, um zu sehen, wo wir stehen", freut sich ten Haag auf die nächste Standortbestimmung.

"Wir brauchen einen guten Kader"

Cristiano Ronaldo wurde erst in der 68. Minute für den Torschützen Sancho eingewechselt. Der 37-Jährige wollte United im Sommer eigentlich verlassen, um doch noch in der Champions League zu spielen. Dazu kam es aber nicht. Ronaldo wurde in seinem fünften Ligaeinsatz in dieser Spielzeit bereits zum vierten Mal eingewechselt. "Wir brauchen einen guten Kader und wir brauchen konstant gute Leistungen", sagte ten Haag, der sich gegen einen Wechsel seines prominentesten Spielers gewehrt hatte. "Es gibt eine Menge Spiele zu bestreiten. Wenn Cristiano Ronaldo und Casemiro wieder fit sind, wird es noch besser werden - wir brauchen nicht nur eine Mannschaft, sondern einen Kader." Die Herausforderungen auf internationalem Parkett lauten in der Europa League Real Sociedad San Sebastian, Sheriff Tiraspol und Omonia Nikosia.

Mit seinem Verbleib in Manchester endet für den erfolgsverwöhnten Ronaldo, der mit Real Madrid fünfmal die Champions League gewann, eine beeindruckende Serie: Neunzehn Saisons in Serie spielte der fünfmalige Weltfußballer in der Königsklasse, mit 140 Treffern ist er der Rekordtorschütze des Wettbewerbs. Nun fehlt er, trotz intensiver Bemühungen, doch noch den Absprung zu einem Champions-League-Klub zu schaffen. Großklubs wie Bayern München, PSG, Real Madrid hatten freundlich abgewunken.