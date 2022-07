Für einen kurzen Moment drohen die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Serge Gnabry zu eskalieren. Der Rekordmeister soll seinem Offensivspieler sogar mit der Tribüne drohen, doch dann beruhigen sich alle Seiten und der Nationalspieler bleibt an der Isar.

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry hat seine Vertragsverlängerung bei Bayern München bestätigt. "Ich freue mich, dass ich meinen Vertrag hier verlängert habe, ich freue mich auf die neue Saison", sagte er unter dem Jubel der rund 20.000 Zuschauer bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung in der Allianz Arena.

Gnabry trug ein Trikot mit der Zahl 2026 auf dem Rücken - entsprechend der Laufzeit des neuen Vertrages. Der alte wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen. Über die Zukunft des 27-Jährigen war in den letzten Monaten ausgiebig spekuliert worden, auch eine Rückkehr in die Premier League erschien möglich. Gnabry hatte sein Profi-Debüt im Jahr 2012 bei Arsenal gefeiert, sich jedoch langfristig nicht in London durchsetzen können. Sein Durchbruch begann erst mit seinem Wechsel zu Werder Bremen im Jahr 2016.

"Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben", ließ Gnabry sich in einer Pressemitteilung zitieren: "Ich möchte tolle Momente wieder hier erleben – und nicht woanders. Der Hunger auf große Titel geht nicht weg."

"Serge Gnabry ist mit seiner spektakulären Spielweise ein Spieler, für den die Fans ins Stadion kommen. Wir sind froh, dass wir seinen Vertrag verlängert haben und freuen uns, dass er weiterhin ein wichtiger Teil unserer Mannschaft bleibt", ließ Vorstandschef Oliver Kahn in der kurz darauf verschickten Mitteilung des Vereins verlauten. Man benötige "internationale Topspieler wie ihn, um unsere großen Ziele zu erreichen".

"Serge ist ein Gesicht des FC Bayern geworden, er ist deutscher Nationalspieler, torgefährlich - und er hat noch Potentiale, die er ausschöpfen wird", ergänzte Sportvorstand Hasan Salihamidžić und betonte, die "guten und vertrauensvollen Gespräche mit ihm und seinen Beratern" hätten gezeigt, dass sich Gnabry mit dem FC Bayern identifiziere.