Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist noch gute zwei Jahre entfernt. Aber der Fahrplan steht. Das Berliner Olympiastadion erhält den Zuschlag für das Finale am 14. Juli 2024. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni geht an München.

Alles wie 2006. Das Berliner Olympiastadion hat den Zuschlag für das Finale der Europameisterschaft 2024 erhalten. Das Dach des Stadions ist auch Teil des Logos für die erste EM seit 1988 in Deutschland und somit auch die erste EM im wiedervereinigten Land. Das Eröffnungsspiel vergab das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA nach München.

"United by Football. Vereint im Herzen Europas" ist der Slogan für das Turnier, bei dem noch nicht entschieden ist, ob Russland die Möglichkeit zur Qualifikation erhalten wird. Aktuell ist die russische Nationalmannschaft wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine bis auf Weiteres von der Teilnahme an UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen. Das Heim-Turnier soll zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli mit 24 Teams gespielt werden.

Die Entscheidung für das Berliner Olympiastadion ist das Gegenteil einer Überraschung, gilt der Spielstätte in der Hauptstadt doch als der wichtigste Austragungsort für Finalspiele. "Wir sind einfach als Sportmetropole die Stadt, die am besten geeignet ist, für so ein Event auch international zu strahlen", hatte die Regierende Bürgermeisterin der Hauptstadt, Franziska Giffey, am Tag vor der Bekanntgabe des Finalorts gesagt. Berlin, ergänzte sie, sei eine "Weltstadt mit Herz".

Das Logo der EM 2024. (Foto: dpa)

In eben jener wird seit 1985 auch das DFB-Pokalfinale ausgetragen. Das Olympiastadion wurde damals aus politischen Gründen zum festen Austragungsort des prestigeträchtigen Wettbewerbs erklärt. Die Bundesrepublik hatte nach der erfolgreichen Bewerbung für die EM 1988 aufgrund der damaligen Lage auf den Austragungsort verzichten müssen.

Als Ausgleich wanderte das Pokalfinale in die damals noch geteilte Stadt, erst für nur fünf Jahre, doch mit dem Fall der Mauer und der zunehmenden Popularität der Spielstätte verlieb es bis auf Weiteres in der Hauptstadt. Das aktuell 74.475 Zuschauer fassende Olympiastadion gilt seither als "deutsches Wembley" und war bereits bei der Weltmeisterschaft 2006 der Austragungsort des Finalspiels zwischen Italien und Frankreich. Im Jahr 2015 kam es zudem in dem für die Olympischen Spiele 1936 erbauten Stadion zum Champions-League-Finale zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin.

Als Finalort gefeiert, wird das Olympiastadion in der Bundesliga kritisch gesehen. Ankermieter Hertha BSC versucht seit Jahren, ein eigenes Stadion auf dem Olympiagelände zu errichten. Der Noch-Bundesligist hält das Stadion aus vielerlei Gründen für nicht geeignet. Es ist eines der letzten Erstliga-Stadien in Europa mit einer Laufbahn und aufgrund seiner Kapazität bei Ligaspielen selten ausverkauft.

Als Spielorte für die Europameisterschaft sind neben Berlin und München auch die Stadien in Dortmund, Hamburg, Frankfurt, Köln, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Leipzig und Stuttgart eingeplant. Nur Düsseldorf war nicht Austragungsort während der WM 2006.