Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft arbeitet 2022 am ganz großen Ziel: Dem Weltmeister-Titel im Dezember. Während an der Zukunft des DFB-Teams noch hart gearbeitet wird, wird in Köln schon gejubelt: RTL verkündet einen für den Sender überaus erfolgreichen Abschluss.

Die Zukunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird von Bundestrainer Hansi Flick in den kommenden Monaten auf dem Weg zur WM in Katar und darüber hinaus erst noch gestaltet, in einem anderen wichtigen Bereich ist die Zukunft bereits geklärt: Die Hälfte der Spiele des DFB-Teams werden bis 2028 bei RTL gezeigt. Wie der Sender mitteilt, einigte er sich mit der UEFA auf das bislang umfangreichste Länderspielpaket in der Geschichte von RTL.

Dazu gehören die Hälfte aller DFB-A-Länderspiele bis 2028 in der UEFA Nations League und bei den European Qualifiers zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und zur UEFA EURO 2028. Hinzu kommen Testspiele der Mannschaft von Trainer Hansi Flick und Endrundenspiele der UEFA Nations League auch ohne deutsche Beteiligung.

Die TV-Zukunft des DFB-Teams beginnt hochkarätig: Zum Start der UEFA Nations League trifft die Mannschaft, für die am Ende des Jahres der fünfte WM-Titel stehen soll, am 4. Juni auf Italien und am 11. Juni auf Italien. RTL wird die Partien jeweils um 20.15 Uhr live im Free-TV und im Livestream auf RTL+ übertragen.

"Jeder möchte Weltmeister werden"

In Köln freut man sich außerordentlich über den Coup. Matthias Dang und Stephan Schäfer, Co-Geschäftsführer RTL Deutschland, verkünden in einer Mittelung des Senders: "Sport gehört zu RTL genauso wie unabhängige Nachrichten und positive Unterhaltung. Und Fußball ist eines der hell leuchtenden Lagerfeuer unserer Zeit, besonders, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Wir freuen uns sehr, mit diesem großen Rechtepaket den Weg des Teams von Hansi Flick über viele weitere Jahre begleiten zu können."

2022 stehen für die deutsche Nationalmannschaft, die nach zuletzt enttäuschenden Turnieren mal wieder einen großen Erfolg benötigt, nicht nur hochkarätige Duelle in der Nations League an, sondern mit der Weltmeisterschaft im November und Dezember in Katar auch der ultimative Saisonhöhepunkt. Die Ziele dafür hat man beim DFB bereits präzise und unmissverständlich formuliert: "Jeder will dabei sein in Katar. Jeder möchte Weltmeister werden. Das ist unser großes Ziel. Da stapeln wir jetzt auch nicht tief", hatte Flick im März in der "Sportschau" gesagt.

Der Bundestrainer, der die Nationalmannschaft nach der enttäuschenden EURO 2020 von Joachim Löw übernommen hatte, versammelt seine Mannschaft rund um die ersten beiden Spiele der Europa League noch einmal für einen längeren Zeitraum in Herzogenaurach. Dort hatte DFB-Ausrüster Adidas zur Europameisterschaft eine Wohlfühl-Oase für Profifußballer geschaffen. "Dort wollen wir nicht nur den Grundstein für eine erfolgreiche Saison in der UEFA Nations League legen, sondern Bundestrainer Hansi Flick wird seine Spieler mit Blick auf die kurze Vorbereitungszeit auch bereits auf die Weltmeisterschaft im Winter in Katar einschwören", äußerte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Auf dem Weg nach Katar werden - außer den ersten Spielen der Nations League - auch weitere Testspiele auf RTL zu sehen sein. Als Experten hatten die Kölner bereits im vergangenen Jahr Lothar Matthäus verpflichtet. Der Rekordnationalspieler, den mit Bundestrainer Flick seit der gemeinsamen Zeit bei Bayern München eine Freundschaft verbindet, hatte zu seinem "Amtsantritt" verkündet, er werde "wie gewohnt die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch, begleiten. Ich hoffe aber, die Mannschaft wird wieder an frühere Erfolge anknüpfen können."

Mit dem Beginn der Ära Flick waren die Wünsche von Matthäus erfüllt worden: Erst mit dem 1:1 gegen die Niederlande riss die sieben Spiele währende Siegesserie von Hansi Flick. Es war der erfolgreichste Auftakt, den je ein deutscher Nationaltrainer hingelegt hatte. Nun will man eine neue Serie starten, an dessen vorläufigem Höhepunkt der WM-Titel stehen soll.

UEFA verkaufte gewaltiges Rechtepaket

Guy-Laurent Epstein, Marketing Direktor der UEFA, zu dem Deal: "Wir freuen uns sehr, mit RTL die Partnerschaft für die deutsche Nationalmannschaft langfristig bis 2028 zu verlängern." Die UEFA hatte ein gewaltiges Rechtepaket zum Verkauf gestellt, das europaweit mehr als 1200 Spiele umfasst.

RTL wird neben den Partien aus dem neuen Rechtepaket auch zahlreiche Spiele der Heim-Europameisterschaft 2024 übertragen. Im März 2021 hatten sich RTL Deutschland und die Deutsche Telekom als Rechteinhaber bereits auf die Sublizensierung von 14 Spielen der Gruppenphase, zwei Achtelfinals und einem Viertelfinale exklusiv im Free-TV bei RTL sowie im Livestream auf RTL+ geeinigt.

In dem Rechtepaket, das RTL nun erwarb, sind die Hälfte der Spiele der deutschen Nationalmannschaft enthalten, kein anderer Sender zeigt mehr Spiele des DFB-Teams. Dazu gehören die UEFA Nations League 2022, 2024 & 2026, die Testspiele zur UEFA EURO 2024, die European Qualifiers & Testspiele zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und zur UEFA EURO 2028. "Wir sind überzeugt, dass RTL den Fans der deutschen Nationalmannschaft eine hervorragende TV- und digitale Plattform bieten wird und freuen uns auf spannende Fußball-Abende bei RTL", zitiert der Sender Epstein in seiner Mitteilung. In der laufenden Saison überträgt RTL auch die Spiele der Europa League und der Europa Conference League.