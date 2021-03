Er lebt, aber mächtige Brocken liegen im Weg: der Traum vom deutschen Halbfinale in der Champions League. Besonders Dortmund schluckt aufgrund des wohl formstärksten "harten Brockens" der Welt, Manchester City. Der FC Bayern freut sich auf zwei Weltstars und "zwei gigantische Spiele".

Weltfußballer Robert Lewandowski mit seinem FC Bayern in der Finalrevanche gegen Kylian Mbappe und Paris St. Germain, Borussia Dortmund gegen Pep Guardiola und Manchester City - und danach womöglich ein deutsches Duell wie 2013 in Wembley: Die Münchner Titelverteidiger und der BVB dürfen sich auch ohne Zuschauer auf heiße Champions-League-Nächte freuen und von einem Klassiker im Halbfinale träumen.

Der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic hob die Augenbrauen und richtete sich leicht erschrocken den Hemdkragen, als "Losfee" Hamit Altintop am UEFA-Sitz in Nyon die Neuauflage des Vorjahresendspiels schon im Viertelfinale perfekt gemacht hatte. Noch schwerer schluckten sie in Dortmund beim Gegner ManCity um den Ex-Borussen İlkay Gündoğan. Paris, sagte Bayern-Vorstand Oliver Kahn, sei "ein absoluter Hammer-Gegner". Auch er musste "sofort ans Finale in Lissabon denken", in dem die Bayern dank Goldjunge Kingsley Coman mit 1:0 triumphiert hatten. "Es ist ein tolles Los", sagte Finalheld Coman.

Gegen das Starensemble um Wunderknabe Mbappé und Weltstar Neymar werde der deutsche Rekordmeister "auf höchstem Niveau gefordert", meinte Salihamidzic. Kapitän Manuel Neuer erwartet "zwei gigantische Spiele". Aber, betonte Kahn, "wir haben gezeigt, dass wir im Moment die beste Mannschaft in Europa sind - uns muss man auch erstmal schlagen". Deshalb sagte Salihamidzic schon vor dem Rendezvous mit Paris und den Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer selbstbewusst: "Wir wollen ins Finale."

Kein Wiedersehen mit der Gelben Wand

Dort ist am 29. Mai im Atatürk-Stadion von Istanbul der siebte Henkelpott das Traum-Ziel. Zuvor könnte es zu einer weiteren Final-Neuauflage kommen: Sollten die Bayern und Dortmund im April (Hinspiele 6./7., Rückspiele 13./14.) die Oberhand behalten, würden sie in der Runde der letzten Vier aufeinandertreffen - wie vor acht Jahren im "German Final" von London.

Obwohl Paris im Achtelfinale mit vier (!) Mbappé-Toren den FC Barcelona um Lionel Messi ausschaltete (4:1/1:1), sind die Bayern leicht favorisiert. Der BVB ist gegen den designierten englischen Meister klarer Außenseiter. "Ehrlich gesagt habe ich mir zwei Mannschaften nicht gewünscht - eine davon war ManCity, weil ich sie als Topfavoriten sehe", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, "das ist ein harter Brocken, ein Hammer-Los." Das Wiedersehen mit Gündoğan werde aber "cool", meinte Kehl. Der Nationalspieler freute sich "riesig" über das Los, "auch wenn es schade ist, dass es leider kein Wiedersehen mit der Gelben Wand geben wird". Gündoğan erwartet "eine sehr schwierige Herausforderung in zwei hoffentlich hochklassigen Spielen".

In den weiteren Begegnungen bekommt es Jürgen Klopps FC Liverpool mit Rekordsieger Real Madrid zu tun. Thomas Tuchels FC Chelsea mit dem Nationalspieler-Trio Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger zog mit dem einzigen Gruppenzweiten FC Porto das vermeintlich leichteste Los. Die Spiele dürften allesamt vor leeren Rängen ausgetragen werden. Ob alle Klubs ihr Heimrecht behalten können, ist offen. Dortmund etwa muss wegen der Pandemielage womöglich wie Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale gegen City (0:2/0:2) nach Budapest ausweichen. "Ich hoffe, dass wir die Möglichkeit bekommen werden, in Dortmund zu spielen", sagte Kehl.

Die Halbfinal-Termine sind 27./28. April und 4./5. Mai. Das Endspiel findet wie 2005 im türkischen Nationalstadion statt. Damals legte Liverpool dort die "Mutter aller Aufholjagden" hin und gewann nach 0:3-Rückstand gegen den AC Mailand noch den Pokal.