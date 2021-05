Der Europacup-Sieg des 1. FC Magdeburg vor 47 Jahren ist eine Sensation. Das Outfit, mit dem die Spieler um Jürgen Sparwasser zur Siegerehrung erscheinen, sorgt für Bilder für die Ewigkeit. Und für wohlige Erinnerungen an ein großes Stück Fußballgeschichte.

Die Zuschauer staunten nicht schlecht, als die Spieler des 1. FC Magdeburg den größten Triumph im DDR-Fußball in weißen Bademänteln feierten. In diesem kuriosen Outfit schritt die Mannschaft kurz nach Abpfiff jubelnd die Treppen des Stadions von Rotterdam empor, um an diesem 8. Mai 1974 den Europapokal der Pokalsieger in den Abendhimmel zu strecken. Es sollte der einzige Europacup für einen Verein aus der DDR bleiben. Bei regnerischem Wetter schützten die Bademäntel die Spieler vor der Kälte.

Während die Magdeburger nach dem Abpfiff mit ihrem ungewöhnlichen Auftritt bei der Siegerehrung für Aufsehen sorgten, hatten sie es wenige Minuten zuvor auf dem Platz getan. Den "Helden in Bademänteln" um Trainer Heinz Krügel gelang im Finale mit dem 2:0 gegen den italienischen Titelverteidiger AC Mailand Historisches. Die Kulisse für dieses Ereignis war unterdessen weit weniger historisch - nicht einmal 5000 Zuschauer waren im Stadion "de Kuip" Zeuge.

Dabei hätten die Kräfteverhältnisse nicht unterschiedlicher sein können. Auf der einen Seite das international noch unbeschriebene Blatt, auf der anderen Seite der Spitzenklub Mailand um Trainer Giovanni Trapattoni. Den ersten Schritt Richtung Sensation machte dabei ausgerechnet der so überlegen scheinende Gegner für die Magdeburger. Durch ein Eigentor brachte der Italiener Lanzi die Ostdeutschen in Führung, Wolfgang Seguin besiegelte schließlich den Überraschungssieg.

Der Weg ins Finale hatte die Magdeburger zuvor über NAC Breda, Banik Ostrau, Beroe Stara Sagora und Sporting Lissabon geführt. Zu Beginn dieser Europacup-Reise hätte wohl kaum einer der im Schnitt erst 22,3 Jahre alten Mannschaft, die aus Spielern der Region bestand, den Titel zugetraut.Doch während frustrierte Mailänder Fans ihre Vereinsflaggen verbrannten, jubelten eben am Ende doch die "Helden in Bademänteln". Ihre weiße Robe mussten sie allerdings wieder abgeben.