St. Paulis Super-Serie hält an Düsseldorf patzt und kassiert Gelb-Rot in Sekunden

Der FC St. Pauli bleibt die Mannschaft der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit dem vierten Sieg in Folge ist der Klub seit seinem Trainerwechsel ohne Punktverlust. Im Duell der Sieglosen finden Hannover und Regensburg keinen Gewinner, während Düsseldorfs Aufstiegsträume schwinden.

SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0)

Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Daniel Thioune unterlag bei der SpVgg Greuther Fürth 1:2 (0:1) und hat mit weiter 32 Punkten sechs Zähler Rückstand auf den derzeitigen Tabellendritten SC Paderborn.

Ragnar Ache (28./57.) traf doppelt für die Kleeblätter (26), die ihr siebtes Heimspiel gegen die Fortuna nacheinander gewannen und wichtige Punkte für den Klassenerhalt sammelten. Kristoffer Peterson (67.) verkürzte für die Düsseldorfer, die nach Gelb-Rot gegen Jordy de Wijs (90.+4) in Unterzahl spielten. Der Niederländer war erst in der 88. Minute eingewechselt, sah dann nach einem Foul die Gelbe Karte - und meckerte darüber offenbar so vehement, dass Schiedsrichter Marco Fritz ihn wenige Sekunden später vom Platz stellte.

Vor 9804 Fans im Ronhof agierten beide Mannschaften zu Beginn eher abwartend mit wenig Risiko. Dann aber bewiesen die Gastgeber mehr Biss. Nach Flanke von Max Christiansen köpfte die Eintracht-Leihgabe Ache ein. Die Tor-Serie der Fürther ging somit weiter: Im 19. Zweitliga-Spiel in Folge erzielten die Franken mindestens ein Tor.

Shinta Appelkamp (43.) vergab kurz vor der Pause die Chance zum Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Fürther zunächst wacher und effektiver. Mit einem schönem Volleytreffer verzückte erneut Ache die Heimfans und verbuchte seinen fünften Saisontreffer, ehe der eingewechselte Peterson nochmal für Spannung sorgte.

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 1:2 (1:0)

Der FC St. Pauli hat seinen Siegeszug unter Trainer Fabian Hürzeler fortgesetzt. Das Team vom Millerntor gewann beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 2:1 (0:1) und feierte den vierten Dreier in Folge unter dem 29 Jahre alten Coach. Baris Atik (39.) brachte die Magdeburger in Führung, doch Jackson Irvine (74.) und Jakov Medic (88.) sorgten für die Wende im Spiel.

Die Hamburger kassierten durch Atiks Treffer im vierten Spiel unter Hürzeler das erste Gegentor. Der FCM verlor im Abstiegskampf nach zuletzt vier Punkten aus zwei Spielen wieder eine Begegnung. Die Gäste waren in der Anfangsphase druckvoller und gefährlicher in ihren Angriffsaktionen. Die Magdeburger brauchte eine Viertelstunde, um auf Touren zu kommen. Dann besaß Moritz Kwarteng die erste gute Gelegenheit der Hausherren, die von Torwart Nikola Vasilj allerdings entschärft wurde.

SSV Jahn Regensburg - Hannover 96 1:1 (1:0)

Die Negativserien von Jahn Regensburg und Hannover 96 haben weiterhin Bestand. Im direkten Duell gab es ein 1:1 (1:0), womit die Oberpfälzer nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Punkt holen. Auch die Niedersachsen, die alle drei Spiele im neuen Jahr verloren hatten, konnten wieder einen Zähler erringen.

Während der Jahn als Tabellen-17. weiter auf einem Abstiegsplatz steht, sind die Hannoveraner mit 29 Punkten Neunter im Ranking. Sarpreet Singh (15.) brachte die Gastgeber in Führung, vorausgegangen war ein krasser Fehler von Hannovers Bright Arrey-Mbi. 96 kam durch Cedric Teuchert (88.) zum Ausgleich. Hannovers Ex-Nationaltorwart Ron Robert Zieler hatte noch einen Foulelfmeter von Andreas Albers (55.) abgewehrt.

Von Beginn an entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung, in der sich beide Teams einige Chancen herausspielen konnten. Die Abwehrreihen standen immer wieder im Blickpunkt des Geschehens. Es gab immer wieder ansehnliche Ballstafetten und Kombinationen. In der 41. Minute musste 96-Torwart Ron-Robert Zieler sein ganzes Können bei einem Schuss von Konrad Faber aufbieten.