Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund nur noch zu Besuch. Der norwegische Superstar wird den Fußball-Bundesligisten aller Voraussicht nach verlassen. Die Verkündung seines neuen Klubs rückt näher, englische Medien berichten sogar bereits von einer Zusage bei einem Premier-League-Klub.

Der mögliche Wechsel von Borussia Dortmunds Topstar Erling Haaland zu Manchester City rückt einem Medienbericht zufolge näher. Der englische Klub von Trainer Pep Guardiola habe sich mit Vertretern des 21 Jahre alten Stürmers über die Bedingungen für eine Unterschrift geeinigt, berichtete die "Daily Mail". Demnach solle Haaland voraussichtlich einen Fünfjahresvertrag erhalten und der bestbezahlte Spieler der Premier League werden. Es werde erwartet, dass City die Ausstiegsklausel für den Norweger ziehe.

Zuletzt gab es Berichte, dass Haalands Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland ihre finanziellen Forderungen für einen Wechsel zu City noch zurückschrauben müssten. Haaland kann den BVB dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro nach dieser Saison verlassen. Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hatte am Wochenende verneint, dass sich bereits ein Interessent gemeldet hätte.

Für Bayern zu teuer?

Haaland wird seit Monaten mit verschiedenen Top-Clubs in Verbindung gebracht. Auch Real Madrid soll interessiert sein. Dem amerikanischen TV-Sender ESPN zufolge hat er Manchester United inzwischen abgesagt. Haalands Vertrag in Dortmund läuft noch bis Sommer 2024.

Vorstandschef Oliver Kahn hatte am Sonntag erläutert, dass eine Verpflichtung Haalands für den FC Bayern München finanziell nicht darstellbar sei. "Wir würden unserem Job nicht gerecht werden, wenn wir uns nicht mit einem jungen Stürmer beschäftigen würden", sagte Kahn im Sport1-"Doppelpass". Ein Paket aus Ablöse und Gehalt bei dem Torjäger sei aber "sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Das sind finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellung."

Haaland hatte am Wochenende nach zuletzt fünf torlosen Bundesliga-Spielen in Folge erstmals wieder für seinen aktuellen Klub getroffen. Zum 6:1 gegen den VfL Wolfsburg steuerte der Norweger zwei Tore bei. Das Fachmagazin "Kicker" sprach danach von einer "starken Zweckgemeinschaft". Der BVB benötigt Klarheit über die Zukunft des Norwegers, um den Kader für die kommende Spielzeit zu gestalten. Nach dem Sieg am Wochenende sind die Dortmunder erneut für die UEFA Champions League qualifiziert. Am Samstag könnten sie jedoch Gast auf der Meisterfeier von Bayern München sein. Die benötigen einen Sieg im Klassiker, um den zehnten Bundesliga-Titel in Folge bereits frühzeitig zu gewinnen.