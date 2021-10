Die Wege zur umstrittenen WM in Katar können kurz und klar sein, aber auch verschlungen, über geheime Pfade der UEFA Nations League. Hansi Flick kann mit Deutschland heute das Ticket buchen und andere Nationen auch. Wer wird alles dabei sein? Und verpassen die Niederlande wirklich die WM?

Am drittletzten Spieltag der WM-Qualifikation können die ersten europäischen Teams ihr Ticket zur umstrittenen Wüsten-WM nach Katar buchen. Nach einem guten Lauf unter Hansi Flick könnte sogar Deutschland Frühbucher-Rabatt bei Qatar Airways bekommen. Dazu muss nicht nur die Revanche gegen Nordmazedonien gelingen (20:45 Uhr auf RTL und im Liveticker auf ntv.de), sondern auch im Parallelspiel etwas passieren. Die Entscheidungen rücken also näher: Zeit für einen Überblick. Welche Nationen vertreten Europa beim Weltturnier und wer kann sich über Umwege qualifizieren? Diese können unglaublich kompliziert sein. So kann Wales auch als Gruppendritter fest mit den Playoffs planen, obwohl eigentlich nur die Gruppenzweiten teilnehmen dürfen.

Wieso? Die Nations League! Thomas Müller hätte nicht dran gedacht, Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber dafür sind wir da. Denn zu den zehn Gruppenzweiten gesellen sich noch die beiden besten Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/2021. Das sind in absteigender Reihenfolge: Frankreich, Belgien, Italien und Spanien, die die Gruppen der Liga A gewannen und aber auch alle auf direktem Weg zur WM sind oder wenigstens Rang zwei erobern werden. Daher merken Sie sich eher diese Teams: Wales, Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Montenegro, Albanien, Armenien, die Färöer und Gibraltar. Obwohl: Wahrscheinlich können Sie bei Tschechien aufhören. Wieso, fragen Sie sich. Dann lesen Sie jetzt gerne hier weiter:

FLICKS TRAUM VON KATAR

Die deutsche Mannschaft führt die Gruppe J (sechs Teams) nach sieben von zehn Spieltagen mit 18 Punkten vor Nordmazedonien, Armenien (je 12) und Rumänien (10) an. Mit der Revanche gegen Nordmazedonien könnte Bundestrainer Hansi Flick mit seiner Mannschaft vorzeitig das Ticket zur WM 2022 in Katar lösen, wenn die Armenier zeitgleich nicht in Rumänien gewinnen sollten. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM-Endrunde. Im November spielt die DFB-Auswahl noch gegen den sieglosen Tabellenletzten Liechtenstein und in Armenien. Der ntv.de-Tipp: 1. Deutschland 2. Rumänien

GRUPPE A - SERBIEN GEGEN RONALDO

In Gruppe A (fünf Teams) kommt es zum Zweikampf zwischen Serbien (14 Punkte) und Portugal (13 Punkte). Das CR7-Team liegt in der Tabelle aktuell zwar einen Punkt hinter Serbien, doch hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Am letzten Spieltag der Gruppe könnte es somit am 14. November im Estadio Jose Alvalade in Lissabon zum Showdown um den Gruppensieg zwischen den beiden noch ungeschlagenen Teams kommen. Luxemburg, Irland und Aserbaidschan spielen keine Rolle mehr. Der ntv.de-Tipp: 1. Portugal 2. Serbien

GRUPPE B - SCHWEDEN VS SPANIEN

Griechenland und Georgien heißen die nächsten Gegner der Schweden, die mit zwölf Punkten auf Rang zwei der Gruppe B (fünf Teams) liegen. Zwei Siege fehlen der Mannschaft um Bundesliga-Star Emil Forsberg noch, um das letzte Spiel gegen Spanien zum Gruppenfinale zu machen. Die könnten sich als Sieger einer Nations-League-Gruppe sogar zwei Niederlagen in den verbleibenden Spielen gegen Griechenland und eben Schweden erlauben und trotzdem die Playoffs erreichen. Sie wollen jedoch direkt nach Katar. Griechenland helfen nur noch Siege. Bei einer Niederlage in Schweden ist der WM-Zug für den EM-Sieger von 2004 abgefahren. Kosovo und Georgien balgen sich um den letzten Platz. Der ntv.de-Tipp: 1. Schweden 2. Spanien

GRUPPE C - EUROPAMEISTER MUSS NOCH ZITTERN

Nach zwei Remis in Folge gelang den Schweizern mit einem 2:0 gegen Nordirland in der Gruppe C (fünf Teams) ein wichtiges Lebenszeichen. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden jagen sie Europameister Italien, die mit 14 Punkten aus bereits sechs Spielen, die Tabelle anführen. Die Alpenkicker müssen jetzt beim Tabellenletzten Litauen gewinnen. Gelingt ihnen das, können sie Italien die Tabellenführung abluchsen und im letzten Spiel gegen Bulgarien den Flug nach Katar buchen. Realistischer erscheint jedoch Italiens direkte Qualifikation, obwohl sie nach der Nations-League-Niederlage gegen Spanien nicht mehr als unbesiegbar gelten. Nordirland wird es nicht zur WM schaffen. Der ntv.de-Tipp: 1. Italien 2. Schweiz

GRUPPE D - REMIS-KÖNIGE UKRAINE

Nations-League-Sieger Frankreich spielt in der Gruppe D (fünf Teams) nicht einmal eine besonders gute Qualifikation. Sie mussten bereits drei Unentschieden verbuchen, doch stehen mit 12 Punkten aus sechs Spielen sehr gut da. In der Gruppe der Unentschieden hat sich die Ukraine bislang zu den Remis-Königen aufgeschwungen. Ihr 2:1-Erfolg in Finnland war der erste Sieg nach fünf Unentschieden, je zwei davon gegen Kasachstan und Frankreich in Folge. Das reicht natürlich nicht für die direkte Qualifikation. Gegen Bosnien-Herzegowina (sechs Punkte) darf am Dienstag nicht verloren werden, sonst werden womöglich auch die Playoffs verpasst. Mit je einem Spiel weniger haben die Bosnier, aber auch die Finnen mit ihren mageren fünf Punkten aus fünf Spielen noch Chancen aufs WM-Ticket über die Playoffs. Der ntv.de-Tipp: 1. Frankreich 2. Finnland

GRUPPE E - BELGIEN DURCH, REST EGAL

Belgien, der ewige Titelkandidat bei allen Turnieren, steht vor der souveränen Qualifikation für Katar. Mit 16 Punkten aus sechs Spielen führen sie die Gruppe E (fünf Teams) einsam an. Dahinter versuchen sich Tschechien und Wales. Beide Teams stehen bei acht Punkten, aber Wales hat ein Spiel weniger. Das bedeutet: Gelingt der Mannschaft um Gareth Bale im heutigen Spiel in Estland (vier Punkte, abgeschlagen) kein Sieg, ist Belgien für Katar qualifiziert, Wales und Tschechien spielen die Playoffs. Sie sind über die Nations League abgesichert. Der ntv.de-Tipp: 1. Belgien 2. Tschechien

GRUPPE F - BRAVEHEARTS IM VORTEIL

Sieben Spiele, sieben Siege - dazu ein Torverhältnis von 26:0: Kein Team marschiert so durch die Qualifikation wie Dänemark, die in der Gruppe F (sechs Teams) allen anderen Mannschaften enteilt sind. Gegen Österreich können sie bereits am Dienstag ihren Matchball verwandeln und ihr Ticket lösen. Die Alpenkicker hingegen sind sorgenplagt. Coach Franco Foda steht vor dem Aus, die Playoffs sind mit nur zehn Punkten aus sieben Spielen kaum noch zu erreichen. Schottlands Last-Minute-Erfolg gegen Israel hat den Bravehearts eine exzellente Ausgangsposition gesichert. Mit 14 Punkten und den anstehenden Spielen bei den Faröern (vier Punkte) und in der Republik Moldau (ein Punkt) könnten sie sich bereits vor dem Gruppenfinale gegen Dänemark den zweiten Platz sichern. Israel (zehn Punkte) muss, wie Österreich, auf einen Ausrutscher hoffen und darf nicht patzen. Österreich wird aber ohnehin über die Nations League eine weitere Chance erhalten. Nur wenn Österreich auf Rang zwei landet, können die Teams ab Ungarn noch hoffen. Der ntv.de-Tipp 1. Dänemark 2. Schottland

GRUPPE G - KUNTZ MUSS KÄMPFEN

Die Gruppe G (sechs Teams) ist hochspannend. Vier Mannschaften haben noch realistische Chancen auf die Qualifikation für Katar. Ganz vorne: Die Niederländer mit 16 Punkten und dem mit Abstand besten Torverhältnis. Dahinter lauern Haalands Norwegen (14 Punkte, plus 7 Tore), die Türkei (12 Punkte, plus 3 Tore) und Montengro (11 Punkte, plus 2 Tore). Eine erste Vorentscheidung kann bereits heute fallen. Gewinnt Norwegen gegen Montenegro (und die Niederlande gegen Gibraltar, eine enge Kiste wahrscheinlich) verbleiben noch drei Kandidaten. Stefan Kuntz darf sich mit der Türkei keine Ausrutscher mehr erlauben und muss auf eine Niederlage der Norweger am letzten Spieltag hoffen. Da geht es gegen die Niederlande, die sich auch noch in Montenegro beweisen müssen und mit zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen die WM verpassen könnten - wenn auch sehr unwahrscheinlich. Der ntv.de-Tipp: 1. Niederlande 2. Türkei

GRUPPE H - RUSSLAND ODER KROATIEN

In der Gruppe H (sechs Teams) läuft alles auf ein irres Finale zwischen Russland und dem amtierenden Vize-Weltmeister Kroatien hinaus. Beide Mannschaften haben in ihren sieben Spielen bislang je 16 Punkte eingesammelt, genug Vorsprung vor Russlands heutigem Gegner Slowenien (zehn Punkte) und Kroatiens heutigem Gegner Slowakei (neun Punkte), die sich beide nur mit einem Sieg zurück ins Rennen holen könnten. Realistischer erscheint jedoch das große Endspiel zwischen Kroatien und Russland am letzten Spieltag. Die Südeuropäer trotzten Russland auswärts ein Punkt ab und genießen am 14. November 2021 Heimrecht. Der ntv.de-Tipp: 1. Kroatien 2. Russland

GRUPPE I - FINALE IN TIRANA

Vize-Europameister England spaziert durch Gruppe I (sechs Teams). Mit sechs Siegen und nur einem Unentschieden können die Three Lions heute die Tür nach Katar ganz weit aufstoßen. Mit einem Sieg gegen Ungarn und einem Unentschieden im Parallelspiel zwischen Albanien (15 Punkte) und Polen (14 Punkte) wären sie nur noch theoretisch von der Spitze der Tabelle zu stoßen. Dem Kick in Tirana jedoch kommt eine ganz andere, zentrale Bedeutung zu: Mit einem Erfolg gegen Polen könnte das Team vom Balkan Robert Lewandowskis Träume von einer letzten WM-Teilnahme frühzeitig beenden. Aber Albanien benötigt die drei Punkte auch, denn am 12. November geht es für sie nach England und dort wird für sie nichts zu erben. Für den seit nunmehr drei Spielen Lewandowski und seine Polen geht es noch gegen Andorra und Ungarn. Der ntv.de-Tipp: 1. England 2. Polen