Das Flehen von Trainer Hansi Flick wird erhört: Der FC Bayern leiht offenbar den Spanier Alvaro Odriozola von Real Madrid aus. Weil der 24-Jährige die Verteidigung verstärken wird, könnte Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng den Fußball-Bundesligisten womöglich doch in diesem Winter verlassen.

Der FC Bayern will die Attacken auf seinen Thron mit königlicher Hilfe abwehren, die Suche nach einer Verstärkung war erfolgreich: Der Spanier Alvaro Odriozola von Real Madrid soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim deutschen Fußballmeister die Not in der Defensive lindern. Bis zum Saisonende wechselt der 24-Jährige demnach auf Leihbasis und ohne Kaufoption in die Bundesliga - Trainer Hansi Flick wird damit ein Wunsch erfüllt.

Reals Trainer Zinédine Zidane bestätigte bereits, dass Odriozola die Möglichkeit habe, den Verein zu wechseln. Auf Details ging der Franzose zwar nicht ein, doch im Training fehlte Odriozola. "Es ist noch nichts offiziell, lasst uns noch warten", sagte er. Später hieß es, dem Deal stünde nur noch der Medizincheck im Wege. Obwohl der Nationalspieler in Madrid nicht über eine Reservistenrolle hinauskam, ist er beim FC Bayern sehr willkommen.

Flick forderte Neuzugänge

Flick hatte zuletzt mit Nachdruck auf die Personalprobleme hingewiesen. "Wenn man von 'pack mas' und 'voll angreifen' und allen möglichen Titeln spricht, braucht man auch einen Kader, der in der Tiefe genügend Substanz und Qualität besitzt", hatte er im Trainingslager in Katar betont und "mindestens zwei Spieler" als notwendige Verstärkung gefordert.

Beim Sieg gegen Hertha BSC spielte Jérôme Boateng, aber er will den FC Bayern lieber verlassen. (Foto: imago images/Bernd König)

Vor dem 4:0 zum Rückrundenauftakt bei Hertha BSC relativierte er dies, die Situation sei nun eine andere. Zudem sprach er davon, man dürfe nicht unter Druck agieren, eine Verpflichtung müsse aus Überzeugung erfolgen. Der FC Bayern benötige "einen Spieler, der uns jetzt gleich hilft", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuvor angemerkt. Bei Odriozola scheint diese Überzeugung nun offenbar vorhanden zu sein.

Odriozola gehörte zum WM-Kader

Sein Kommen würde zudem bedeuten, dass Joshua Kimmich dauerhaft frei wird für die Sechserposition und der französische Weltmeister Benjamin Pavard - wie es Flicks Präferenz ist - vorwiegend im Zentrum eingesetzt werden kann. Nachdem sich auch 80-Millionen-Rekordeinkauf Lucas Hernandez einem Comeback nähert, ist nur noch bei Niklas Süle (Reha nach Kreuzbandriss) und Javi Martinez (Muskelbündelriss) eine Rückkehr nicht absehbar. Dies könnte doch noch einen Winter-Abschied Jérôme Boateng möglich machen, der FC Arsenal soll weiter Interesse haben.

Odriozola war 2018 von Real Sociedad San Sebastian zu den Königlichen gekommen, die damals 35 Millionen Euro Ablöse gezahlt haben sollen. Er besitzt einen Vertrag bis 2024, kam allerdings an seinem Konkurrenten Dani Carvajal nicht vorbei und daher in dieser Saison lediglich auf fünf Pflichtspiel-Einsätze. Odriozola zählte 2018 zum WM-Kader Spaniens, an ihm sollen auch der FC Sevilla und Athletic Bilbao interessiert gewesen sein.