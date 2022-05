FC Bayern will Liverpool-Star als Königstransfer

Die Zeichen stehen auf Umbruch beim deutschen Rekordmeister. In der Breite will der FC Bayern München durch Neuverpflichtungen stärker werden. Aber auch eine Art Königstransfer ist einem Medienbericht zufolge in der Mache.

Der FC Bayern München soll einem Medienbericht zufolge an der Verpflichtung von Sadio Mané vom englischen Fußballclub FC Liverpool interessiert sein. Wie der TV-Sender Sky online berichtete, soll Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Wochenende auf Mallorca mit dem Berater des Stürmers über den Senegalesen gesprochen haben. Verhandlungen mit dem Tabellenzweiten der Premier League soll es noch nicht gegeben haben. Der 30-jährige Manè hat beim Champions-League-Finalisten von Trainer Jürgen Klopp noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023.

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister könnte Mané dem Bericht zufolge Serge Gnabry ersetzen, bei dem die Gespräche über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags ins Stocken gekommen sein sollen. Salihamidzic hatte kürzlich zu möglichen Transfers im Sommer gesagt: "Lassen wir uns überraschen. Wir müssen sehen, was möglich ist. Wir wollen kreativ sein und haben Ideen."

Auch Trainer Julian Nagelsmann befasst sich bereits in der neuen Saison. "Natürlich haben wir noch ein paar Baustellen zu schließen im Kader", sagte er nachdenklich, "das ist Arbeit, aber die machen wir". Und zwar schon am Montag: Während Nagelsmann seine müden Meister auf den Trainingsplatz bat, traf sich in München der mächtige Aufsichtsrat. Die wichtigsten Themen: Die millionenschweren Vertragsverlängerungen von Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Serge Gnabry sowie das Absegnen von Nagelsmanns Transferwünschen.

Ajax-Duo soll kommen

"Ich habe nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressingmaschinen kaufen", sagte er nach dem unbefriedigenden 2:2 (2:1) gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart, die Arbeit gegen den Ball bereite ihm "Sorgen, das müssen wir in den Griff kriegen". Augenzwinkernd bat er darum, ihm spannende Spieler-Namen per E-Mail zu nennen.

Doch der finanzielle Rahmen, das machte Hasan Salihamidzic mehrfach klar, ist eng gesteckt. "Wir haben Ideen und geben alles, aber wir haben Grenzen und nicht unendlich viel Geld", sagte der Sportvorstand, "wir müssen kreativ sein". Es gehe darum, den Kader "in der Breite zu verstärken".

Die Ajax-Profis Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui gelten als sichere Zugänge, der von Fans und Team herzlich verabschiedete Niklas Süle soll intern ersetzt werden. Nagelsmanns Sechser-Wunsch könnte zu Leipzigs Konrad Laimer führen.