Robert Lewandowski hat eine großartige Saison hinter sich gebracht: In der Bundesliga traf der Pole so oft wie nie, im Pokal gelangen ihm historische Treffer. Nicht nur für ein deutsches Fußballidol ein deutliches Bewerbungsschreiben: Der Bayern-Profi sollte zum Weltfußballer gekürt werden. Auch das wäre historisch.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München für einen aussichtsreichen und würdigen Kandidaten als Weltfußballer des Jahres. "Ob es für Lewandowski zum Weltfußballer-Titel reicht, werden wir sehen. Aber er hätte es nach dieser überragenden Saison total verdient", sagte der Weltfußballer des Jahres 1991 in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. Der 31 Jahre alte Pole sei "in jedem Wettbewerb der beste Torschütze. In der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League gibt es aktuell niemand erfolgreicheren vor dem Tor", sagte Matthäus.

Auch für Lewandowskis Trainer Hansi Flick ist der Torjäger reif für den großen individuellen Titel: "Wenn ich es einfach mal nach Toren messe", sagte Flick: "Er hat in der Bundesliga 34 Buden gemacht. Und 51 Pflichtspieltore insgesamt sind auch eine Hausnummer, da kann man auch mal nachdenken, dass man mal einen Spieler aus der Bundesliga zum Weltfußballer machen kann." Lewandowski erzielte in dieser Saison sechs Tore im DFB-Pokal, 34 in der Bundesliga und führt die Torjägerliste in der Champions League mit elf Treffern an. In Berlin erzielte er seine DFB-Pokal-Finaltore sieben und acht, mehr als jeder andere vor ihm. "Er hat mit enorm guten Leistungen in diesem Jahr alle Voraussetzungen geschaffen. Ich würde es ihm wünschen", wirbt Flick für seinen Stürmer.

"Es wäre ein großartiges Zeichen"

Seit 2008 ging der Titel mit Ausnahme von Real Madrids Luka Modric im Jahr 2018 immer an Cristiano Ronaldo (zunächst Manchester United, dann Real, inzwischen Juventus Turin) oder Lionel Messi (FC Barcelona). Doch von den Idolen des Weltfußballs hat in dieser Saison ohne Welt- oder Europameisterschaft keiner nachhaltig begeistert. Die Endrunde der Champions League ist die letzte große Bühne, die der Weltfußball in dieser Saison seinen großen Spielern baut, um sich zu präsentieren.

"Sollten die Bayern in der Königsklasse auch noch ins Finale kommen, gibt es für mich keine Alternative zum Weltfußballer Robert Lewandowski", sagte Matthäus. "Es wäre für ihn, die Bayern und die Bundesliga ein großartiges Zeichen. Ich drücke ihm die Daumen." Eine Endspielteilnahme beim Champions-League-Finalturnier im August wäre auch im Interesse des FC Bayern.

Ein Spieler aus der Bundesliga hat die seit 1991 vergebene Auszeichnung noch nie erhalten. Lothar Matthäus, der einzige deutsche Weltfußballer, wurde gleich im Premierenjahr ausgezeichnet - da spielte er allerdings für Inter Mailand.