Kiel schockt Spitzenreiter Köln : Fürth klettert nach Aufholjagd auf Platz zwei

Eine Halbzeit reicht Greuther Fürth, um sein Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld komplett zu drehen. Die Franken sind somit erste Verfolger des 1. FC Köln. Dessen Trainer bleibt eine erfolgreiche Rückkehr nach Kiel verwehrt. Magdeburg taumelt derweil.

Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth 2:3 (2:0)

Die SpVgg Greuther Fürth ist in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend wieder in die Aufstiegszone geklettert. Durch das 3:2 (0:2) bei Arminia Bielefeld nach einem 0:2-Pausenrückstand blieben die Kleeblätter zum vierten Mal in Serie ungeschlagen und schoben sich am 1. FC Union Berlin sowie dem Hamburger SV auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter 1. FC Köln vorbei. Bielefeld hingegen verpasste durch seine dritte Niederlage nacheinander den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Fürth verdankte seinen dritten Auswärtssieg den Treffern von Fabian Reese (51.) und Doppel-Torschütze Tobias Mohr (54. und 86.). Bielefeld hingegen konnte bei seiner zweiten Heimniederlage aus der komfortablen 2:0-Führung durch Joan Edmundsson (31.) und Stephan Salger (35.) zur Enttäuschung der 16.032 Zuschauer kein Kapital schlagen.

Holstein Kiel - 1. FC Köln 1:1 (0:1)

Aufstiegsfavorit 1. FC Köln hat sein zweites Spiel in Serie nicht gewonnen. Die Kölner trennten sich 1:1(1:0) von Holstein Kiel und verloren in den letzten Minuten zwei sicher geglaubte Punkte. Simon Terodde hatte die Gäste vor 9700 Zuschauern im Holstein-Stadion per Elfmeter (42. Minute) in Führung gebracht. Heinz Mörschel glich in der 88. Minute für die Gastgeber aus. Für die Kölner war es im siebten Auswärtsspiel der erste Punktverlust. Nach dem Remis in Kiel weist Köln nun 20 Punkte auf und kann am Sonntag von der Spitze verdrängt werden, sollte der 1. FC Union Berlin (17 Punkte) beim SC Paderborn gewinnen.

Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte wurde Kölns Trainer Markus Anfang von den Kieler Zuschauern mit Beifall bedacht. In zwei Jahren hatte der 44-Jährige den Aufstieg mit der KSV von der 3. in die 2. Liga geschafft und anschließend nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verfehlt.

1. FC Heidenheim - 1. FC Magdeburg 3:0 (2:0)

Der 1. FC Heidenheim hat sich mit einem schmeichelhaften Heimsieg im Tabellen-Mittelfeld festgesetzt. Gegen den zuvor seit fünf Partien ungeschlagenen Aufsteiger 1. FC Magdeburg gelang am Samstag ein 3:0 (2:0). Vor 11.000 Zuschauern brachte Sebastian Griesbeck (19.) die Gastgeber in Führung, Nikola Dovedan (43.) erhöhte vor der Pause. Nach dem Wechsel spielte und stürmte nur noch Magdeburg, doch Zählbares sprang nicht heraus. In der Nachspielzeit foulte Tobias Müller Dovedan im Strafraum und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Den fälligen Elfmeter nutzte Marc Schnatterer zum Endstand.

Quelle: n-tv.de