Ein Spielabbruch, drei Verletzte und schockierte Kinder sind das traurige Ergebnis eines E-Jugendspiels in Dortmund. Weil er mit einer strittigen Situation nicht einverstanden ist, greift ein 36-jähriger Trainer seine Konkurrenten an. Auch auf seinen Co-Trainer schlägt er ein.

Im deutschen Jugend- und Amateurfußball ist erneut ein Spiel eskaliert. In Dortmund hat ein Fußballtrainer bei einem E-Jugendspiel vor den Augen der acht- bis zehnjährigen Kinder auf drei andere Trainer eingeschlagen und diese verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 36-Jährigen, teilt die Dortmunder Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Demnach fand das Spiel wie in der Altersklasse üblich ohne Schiedsrichter statt. In der zweiten Halbzeit kam es zu einer strittigen Spielszene, die laut Polizei eine Diskussion auf und neben dem Spielfeld auslöste. Nach einigen Diskussionen hätten sich beide Mannschaften darauf geeinigt, weiterzuspielen. Doch der Trainer der gastgebenden Mannschaft sei mit der Einigung offenbar nicht einverstanden gewesen, heißt es in der Mitteilung. Er sei auf das Spielfeld gerannt und habe dabei mehrere Kinder beiseitegeschoben und habe einen Mann in den Schwitzkasten genommen.

Als zwei Trainer der Gästemannschaft herbeigeeilt sein, um die Situation zu beruhigen, habe er mit Fäusten auf sie eingeschlagen, heißt es. Auch sein Co-Trainer, der die Situation ebenfalls beruhigen wollte, blieb der Polizei zufolge nicht verschont.

Kinder erhalten Hilfe

Laut Polizei schlug der 36-Jährige vor den Augen der Kinder auch dann noch auf die Männer ein, als einer von ihnen bereits am Boden lag. Die Angegriffenen erlitten teils blutende Verletzungen und mussten von einem Rettungsdienst versorgt werden. Einer der Verletzten musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Das Spiel wurde abgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den gastgebenden Trainer wegen Körperverletzung. Die acht- bis zehnjährigen Kinder sollen psychologische Hilfe erhalten.