Sport

"Sportschau"-Legende hat genug: Gerhard Delling kündigt bei der ARD

In der Fußball-Bundesliga steht der 8. Spieltag an. Am Samstag läuft wie gehabt dazu die ARD-"Sportschau", diesmal moderiert von Gerhard Delling. Viele Sendungen werden nicht mehr dazukommen.

"Sportschau"-Moderator Gerhard Delling wird die ARD verlassen. Das berichtet die "Bild". Der 59-Jährige werde zum Ende der Bundesliga-Saison im Mai bei der ARD aufhören. Delling reizten digitale Inhalte, er wolle eine Fußball-App entwickeln und auch ein Buch schreiben. "Darauf freue ich mich sehr", sagte Delling dem Blatt.

Delling ist das derzeit bekannteste Gesicht der "Sportschau". Er moderiert auch andere Sportsendungen bei der ARD. Vor allem als Kommentator im Team mit Fußball-Legende Günther Netzer wurde er bekannt. Die beiden frozzelten sich mehrere Jahre durch Analysen von Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

1984 erhielt Delling eine Festanstellung beim NDR. Seit 1987 moderierte er die "Sportschau". Er wird auch an diesem Samstag durch die Sendung und unter anderem die Spiele des 8. Bundesliga-Spieltags führen.

Quelle: n-tv.de