Atalanta Bergamo fährt in der Champions League den ersten Sieg der Saison ein, aber Robin Gosens muss den Erfolg teuer bezahlen: Der Nationalspieler verletzt sich ohne Fremdeinwirkung und muss früh vom Platz. Die Länderspiele könnten in Gefahr sein. In der zweiten Partie lässt Zenit Malmö keine Chance.

Für Fußball-Nationalspieler Robin Gosens war der zweite Spieltag in der Champions League schon früh beendet. Bereits nach zehn Minuten verließ der 27-Jährige beim 1:0 (0:0) von Atalanta Bergamo gegen die Young Boys Bern unter Tränen das Spielfeld, ohne Einwirkung des Gegners hatte er sich offenbar eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Ob Bundestrainer Hansi Flick in den kommenden Länderspielen der WM-Qualifikation (am 8.10. gegen Rumänien und am 11.10. in Nordmazedonien) auf den Linksverteidiger bauen kann, scheint ungewiss. Der DFB-Coach will seinen Kader am Freitag bekannt geben.

Ohne Gosens taten sich die Italiener in der Gruppe F gegen den vom Ex-Schalke-Coach David Wagner trainierten Schweizer Meister, der mit einem 2:1 gegen Manchester United und Cristiano Ronaldo am ersten Spieltag für Aufsehen gesorgt hatte, lange schwer - bis Matteo Pessina (68.) traf. In der Partie, die vom deutschen SchiedsrichterFelix Brych geleitet wurde, hatte schon in der ersten Halbzeit der Ball einmal die Linie überquert, allerdings fand Sandro Laupers Eigentor keine Anerkennung. Atalanta-Kapitän Rafael Toloi stand im Abseits. Bergamo hatte sich am ersten Spieltag vom FC Villarreal 2:2 getrennt und ist jetzt wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ungeschlagen, Bern war es vor der Partie seit zehn Spielen.

Den ersten Sieg verbuchte der russische Meister Zenit St. Petersburg mit 4:0 (1:0) gegen den krassen Außenseiter Malmö FF aus Schweden. Claudinho (9.) erzielte nach Vorarbeit des ehemaligen Hamburgers Douglas Santos das Führungstor für die Gastgeber, die ihre letzten acht Gruppenspiele nicht gewonnen und zum Auftakt 0:1 gegen Titelverteidiger FC Chelsea verloren hatten. Nach der Pause erhöhten Daler Kusjajew (49.), Alexej Sutormin (80.) und Wendel (90.+4). Der 21-malige schwedische Meister verlor zudem Anel Ahmedhodzic durch Platzverweis (52.).