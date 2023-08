Vor dem Supercup gegen RB Leipzig hat der FC Bayern den ersten Titel der Saison fest im Visier. Dabei gibt es noch reichlich Probleme - nicht nur im Gezerre um Harry Kane. Manuel Neuer ist ein "großes Diskussionsthema", Trainer Thomas Tuchel will "über Grenzen gehen".

Jamal Musiala wähnt den FC Bayern nach der erfolgreichen Generalprobe "auf einem guten Weg. Wir haben große Schritte gemacht. Ich glaube, wir sind in einer guten Form für das Leipzig-Spiel", sagte der Jungstar mit Blick auf den Supercup am Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) gegen den DFB-Pokalsieger. Auch Trainer Thomas Tuchel war nach dem 4:2 (3:1) gegen die AS Monaco zufrieden, auch wenn er noch "Steigerungspotenzial" sah.

Für die Münchner geht es gegen RB um den ersten kleinen Titel, vor allem aber geht es nach einer Chaos-Saison in den nächsten Wochen und Monaten für den Rekordmeister um Wiedergutmachung. Doch kurz vor dem Start in die Mission Triple gibt es immer noch genügend offene Baustellen.

Nach wie vor herrscht im zähen Poker um Superstar Harry Kane reichlich Unruhe, dafür umso weniger Klarheit. Auch die Besetzung der Torhüterposition beschäftigt Tuchel - zumal durch den Abschied von Yann Sommer zu Inter Mailand und der Leihe von Alexander Nübel nach Stuttgart eine Alternative für den nach wie vor nicht fitten Kapitän Manuel Neuer fehlt. Aktuell steht nur Sven Ulreich zur Verfügung.

Neuer ist "großes Diskussionsthema"

Der Druck wächst auf den Münchner Transferausschuss, da sich das Comeback von Neuer auch noch verzögern könnte. Nach Informationen der "Bild" gibt es bei den Bayern "Stimmen, die hinter vorgehaltener Hand eher von einer Rückkehr erst 2024 sprechen". Der aktuelle Zustand des Torwarts sei ein "großes Diskussionsthema".

Am Montag hatte der Klub von einem weiteren Eingriff an Neuers verletztem rechten Bein berichtet. Die "Metallentfernung" sei aber "geplant" gewesen, Neuer habe umgehend sein Aufbautraining fortgesetzt. Als Ersatz werden der Georgier Giorgi Mamardaschwili vom FC Valencia, Marokkos Nationaltorhüter Bono vom FC Sevilla, der vereinslose Spanier David de Gea und der Pole Kamil Grabara vom FC Kopenhagen gehandelt.

Überlagert wird Bayerns Torwart-Not nur noch von den Spekulationen um Wunschspieler Kane. Laut "The Athletic" lehnte Tottenham Hotspur auch ein weiteres Angebot der Münchner für den Toptorjäger ab. Dies soll inzwischen bei rund 100 Millionen Euro liegen. Zu einem Testspiel der Spurs am Abend in Barcelona soll Kane nicht mitgeflogen sein. Ein Indiz für Fortschritte in den Verhandlungen? Angeblich nicht.

Bayern fehlt echter Torjäger

Musiala versuchte vor dem Supercup, das heiß diskutierte Thema nicht zu hoch zu hängen. "So, wie unsere Mannschaft ist, bin ich richtig happy", sagte der Nationalspieler. Ein "World-Class-Spieler" wie Kane könne der Mannschaft zwar "helfen, aber ich bin happy mit dem, was wir haben". Dabei zeigte sich gegen Monaco, dass den Bayern nach dem Abgang von Robert Lewandowski ein echter Torjäger fehlt.

Dennoch: "In der Summe war es ein guter Test mit einem guten Ergebnis", sagte Tuchel: "Aber es gibt auch noch etwas zu tun. Wir müssen das Tempo hochhalten. Mit dem Supercup haben wir jetzt direkt einen Gradmesser. Wir fühlen uns gut vorbereitet, werden aber über Grenzen gehen müssen."