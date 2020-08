Bevor in Lissabon das Finalturnier der Champions League ausgetragen wird, kämpfen noch acht Teams um ihre Plätze. Mit dabei Manchester City, das sich mit einem undurchschaubaren Real Madrid duelliert. Auch Cristiano Ronaldo muss mit Juventus Turin noch mächtig zittern.

Manchester Citys Trainer Josep Guardiola hat sich vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid am Abend (ab 21 Uhr im Liveticker bei ntv.de) jede Partie des Gegners seit dem Wiederanpfiff in der spanischen Liga angeschaut. Wie Madrids Trainer Zinedine Zidane allerdings spielen will, bleibt ihm trotzdem ein Rätsel. "Es ist schwierig, seine Taktik vorherzusagen", sagte Guardiola. "Wenn man denkt, dass man eine Ahnung hat, kommt er mit etwas anderem."

Nur eines ist sicher: Gareth Bale ist nicht Teil von Zidanes Plänen. Der 100-Millionen-Mann will nicht spielen und wurde deshalb auch nicht ins Aufgebot des spanischen Meisters berufen. "Es war ein persönliches Gespräch. Er wollte nicht spielen. Der Rest bleibt zwischen uns", berichtete Zidane. Das Verhältnis zwischen Bale und Zidane ist nicht das beste. In dieser Saison spielte der Stürmerstar kaum eine Rolle und war meist nur Ersatz.

Mit dem 2:1-Hinspiel-Erfolg im Madrid hatte sich Man City im Februar gute Voraussetzungen geschaffen. Doch seit Beginn der Corona-Krise hat sich bekanntlich viel verändert. "Es ist lange her, dass wir die erste Partie gespielt haben, dies ist ein anderes Spiel", sagte Guardiola auf der Pressekonferenz vorab. "Wir vermissen die Zuschauer, das ist die Realität."

" ... dann müssen wir da besser werden"

Zuletzt zeigte der englische Vizemeister auf nationaler Ebene defensive Schwächen - was Man City im FA-Cup-Halbfinale eine 0:2-Niederlage beim FC Arsenal bescherte. "Wenn wir den Wettbewerb nun gewinnen wollen, dann müssen wir da besser werden", forderte Guardiola. "Es ist mehr, als nur Gegentore zu kassieren, es geht darum, wie wir sie kassieren. (...) Die meisten hätten wir vermeiden können."

Während Man City selbst bei einer 0:1-Niederlage gegen Real Madrid weiter wäre, muss Juventus Turin mit Superstar und Ex-Real-Profi Cristiano Ronaldo im Parallelspiel mindestens zwei Tore gegen Olympique Lyon schießen, um das Viertelfinale zu erreichen.

Das Hinspiel in Lyon hatte Juve mit 0:1 verloren. Der Endspurt in der Serie A, die das Team von Coach Maurizio Sarri mit dem neunten Meistertitel in Serie beendet hatte, war durchwachsen. Obendrein flogen die Bianconeri aus dem nationalen Pokal. Sarri, der in Turin nicht unumstritten ist, warnte, die Mannschaft müsse ihre Abwehrprobleme vor dem Champions-League-Spiel in den Griff bekommen. Bei einem vorzeitigen Aus in der Königsklasse wäre die Freude über den Meistertitel schnell verflogen.