Der FC Bayern bekommt seinen Wunschstürmer: Nach der Einigung der Klubs gibt auch Harry Kane sein "Ja"-Wort und wechselt von den Tottenham Hotspur nach München. Der deutsche Rekordmeister überweist eine Rekordablöse von über 100 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Torjäger.

Ende eines wochenlangen Gezerres: Der FC Bayern kauft Wunschstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur. Das bestätigten beide Vereine. Kanes neuer Vertrag läuft demnach bis 2027. Der 30-Jährige wechselt für umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro zum deutschen Fußball-Rekordmeister. Kane ist damit der teuerste Einkauf in der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte.

Die Verkündung folgt auf einen am Ende absurden Krimi: Nachdem sich beide Klubs vorgeblich schon geeinigt hatten, wackelte der Deal auf einmal wieder: Verschiedene Medien meldeten, dass der Torjäger auf einmal wankelmütig geworden sei - und sein gegebenes Ja-Wort noch einmal überdenken würde. Als Kanes Entscheidung stand und der 30-Jährige schon auf dem Weg zum Medizincheck in München sein sollte, wurden diverse Flüge verschoben, dann gecancelt, weil der Premier-League-Klub doch noch einmal etwas zu besprechen haben sollte. Am Freitagabend landete Kane dann tatsächlich in München, am späten Abend bestand er den Medizincheck - und unterschrieb dann spät in der Nacht einen Vierjahresvertrag.

Mit dem Transfer schließen die Bayern die größte Baustelle ihres Kaders. Seit dem Abgang des langjährigen Starstürmers Robert Lewandowski zum FC Barcelona im vergangenen Sommer fehlte den Münchnern ein Torjäger, der konstant trifft und auch in wichtigen Champions-League-Spielen überzeugt. Das war in der vergangenen Saison und auch in der Vorbereitung in diesem Sommer immer wieder sichtbar. Dieses Jahr will der FC Bayern das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions-League-Titel gewinnen.

"Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird. Harry Kane war von Beginn an unser absoluter Wunschspieler, der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Klubs passt", wird Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen in einer Mitteilung zitiert. "Mittelstürmer von Weltklasseformat waren immer ein wichtiger Faktor, wenn der FC Bayern seine größten Titel gefeiert hat, und wir sind überzeugt, dass Harry Kane diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird. Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen."

Harry Kane verlässt die Tottenham Hotspur mit einem traurigen Rekord: Kein Stürmer traf jemals so oft in der Premier League, ohne einen einzigen Titel geholt zu haben. Sechsmal wurde Kane Torschützenkönig der Premier League, einen Pokal hielt er nie in den Händen. Ganz nah dran war er 2020: Im Finale der Champions League unterlagen die Spurs Jürgen Klopps FC Liverpool 0:2. Auch das soll einer der Gründe sein, warum der Superstar zum FC Bayern München wechseln wollte.

Der FC Bayern sei "einer der größten Klubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte", sagte Kane. "Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein." Schon am heutigen Samstagabend gibt es für den neuen Stürmer die Chance auf den ersten Titel seiner Karriere: Der FC Bayern empfängt Pokalsieger RB Leipzig zum Supercup (20.45 Uhr/ Sat.1 und im Liveticker auf ntv.de). Der neue Hoffnungsträger jedenfalls hofft, gleich "beim Supercup dabei zu sein und hoffentlich ein wenig zu spielen."

Kann Kane Lewandowski ersetzen?

Kane ist ein Angreifer von diesem Kaliber, hatte in der Premier League seit Jahren konstant abgeliefert. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war erfolgreicher. Allerdings spielte Kane für Tottenham und damit in einer deutlich schwächer besetzten Mannschaft. Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). Auch im Nationalteam trifft der Rekordtorschütze verlässlich. Und es ist genau diese Verlässlichkeit, die ihn für die Bayern interessant gemacht hat. Kritiker merken allerdings an, dass er mit bereits 30 Jahren seine besten Jahre bereits bald hinter sich haben könnte.

Kane löst den Franzosen Lucas Hernandez (kam 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid) als Rekordeinkauf der Münchner ab und dürfte künftig Topverdiener im Kader des Rekordmeister sein. Er hatte zuletzt auf eine Entscheidung noch vor Beginn des Starts in der Premier League an diesem Wochenende gedrängt. Der Stürmer hatte in Tottenham noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Klub-Besitzer Joe Lewis, waren aber nicht bereit, ihren Torjäger ablösefrei zu verlieren. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen.