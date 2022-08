Uli Hoeneß echauffiert sich gerne mal. Doch aktuell ist der Ehrenpräsident des FC Bayern superglücklich. Über den Transfer von Sadio Mané nämlich. Für diesen lobt er Sportvorstand Hasan Salihamidžić mit großen Worten. Überhaupt gefällt ihm sein Herzensklub derzeit ausgesprochen gut.

Uli Hoeneß schwärmt vom Neu-Münchner Sadio Mané und lobt Sportvorstand Hasan Salihamidžić für die Verpflichtung des Star-Stürmers. "Als Hasan den Transfer im Aufsichtsrat erwähnt hat, habe ich gesagt: 'Wenn wir den kriegen, könnt ihr ihn ohne unsere Erlaubnis kaufen.' Dass der Hasan das geschafft hat, ist ein Meisterwerk", sagte der 70 Jahre alte Ehrenpräsident des FC Bayern der "Sport Bild".

"Mané trinkt keinen Alkohol, sein ganzes Leben besteht aus Fußball. Das ist ein Traum für die Mannschaft und für unsere Außendarstellung", fügte er an. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte den 30 Jahre alten Senegalesen vor dieser Saison verpflichtet, dem Vernehmen nach zahlen die Bayern bis zu 41 Millionen Euro an den FC Liverpool. In seinen ersten drei Bundesligaspielen erzielte Mané drei Treffer.

Bereits nach dem 6:1 zum Liga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt durfte er auf dem Zaun bei den Ultras feiern. "Als ich das Bild von Sadio Mané mit dem Megafon sah, konnte ich es nicht glauben. Wie meine Freunde von der Schickeria damit umgehen, ob sie die Nähe der Spieler zulassen, da bin ich gespannt", sagte Aufsichtsratsmitglied Hoeneß, für den Mané "der Hammer" ist.

"Ich stand immer hundertprozentig hinter ihm"

Die Verpflichtung von Mané sieht Hoeneß auch als Bestätigung für Sportvorstand Salihamidžić, dessen Arbeit in der Öffentlichkeit stets kritisch beäugt wird. "Ich stand immer hundertprozentig hinter ihm, in guten wie in schlechten Zeiten", sagte Hoeneß. "Alle im Vorstand haben sich in den letzten Monaten stark entwickelt."

Der langjährige Präsident betonte, dass seiner Ansicht nach die Münchner ein "familiärer Klub" seien, in dem es "menschlich" zugehe. "Mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić hat es eine Zeit lang gedauert, doch jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass auch bei den beiden Bayern kein Söldnerverein ist, wo die Spieler nur des Geldes wegen spielen."