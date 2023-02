Nach seinem kurzen Engagement bei Hertha BSC, das auch schon wieder drei Jahre zurückliegt, wechselt Jürgen Klinsmann zurück vom Klub- in den Nationalmannschaftsfußball. Der 58-Jährige soll die Auswahl Südkoreas zur WM 2026 führen.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird neuer Fußball-Nationalcoach von Südkorea. Der 58 Jahre alte Schwabe tritt die Nachfolge des Portugiesen Paulo Bento an, der unmittelbar nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der WM in Katar gegen Brasilien (1:4) seinen Rücktritt angekündigt hatte. Klinsmann beginnt seine Arbeit nach Angeben des Verbandes KFA in der kommenden Woche, sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

"Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, Cheftrainer der koreanischen Fußballnationalmannschaft zu sein", zitiert die KFA den Deutschen: "Ich fühle mich geehrt, in die Fußstapfen großartiger Trainer zu treten, die die koreanische Nationalmannschaft geleitet haben, von Trainer Guus Hiddink bis zum ehemaligen Trainer Paulo Bento." Er werde sein "Bestes geben, um bei der bevorstehenden Asienmeisterschaft und der Weltmeisterschaft 2026 erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen", heißt es weiter.

Für Klinsmann ist es dritte Anstellung als Trainer einer Landesauswahl - von 2004 bis 2006 hatte er die deutsche Nationalmannschaft betreut, zwischen 2011 und 2016 die US-amerikanische. Ende 2019 hatte er überraschend für Ante Covic bei Bundesligist Hertha BSC übernommen, jedoch bereits im Februar 2020 über die sozialen Medien seinen Rücktritt aufgrund fehlender Rückendeckung aus dem Klub erklärt. Zuletzt gehörte Klinsmann bei der Weltmeisterschaft in Katar einem FIFA-Gremium an, das die spielerischen Trends des Turniers erfassen und aufbereiten sollte.

Die KFA schreibt außerdem, dass Klinsmann in den kommenden Tagen nach Südkorea reisen werde - und dort offenbar für die Vertragslaufzeit auch seinen Lebensmittelpunkt haben werde, denn: "Es war Vertragsbedingung, während der Amtszeit in Korea zu leben." Sein erstes Länderspiel werde das Freundschaftsspiel gegen Kolumbien am 24. März in Ulsan sein. Welche Assistenten Klinsmann in seinen Trainerstab beruft, ist der ersten Mitteilung zufolge noch offen.