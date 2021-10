Eine Milliarde Euro! Der FC Barcelona hat sein 18 Jahre altes Supertalent mit einem historisch hohen Preisschild versehen. Das sind auch schlechte Nachrichten für den FC Bayern, der den Youngster seinem Kontrahenten abluchsen wollte. Bei Barça soll Pedri nun zum "neuen" Iniesta reifen.

Selbst Lionel Messi dürfte über das gewaltige Preisschild für das Supertalent Pedri staunen. Eine Milliarde Euro, für einen 18-Jährigen - mit der historisch hohen Ausstiegsklausel im neuen Vertrag seines Hoffnungsträgers stößt der FC Barcelona in eine neue Dimension vor. Die von Messi hatte einst bei 700 Millionen Euro gelegen.

Doch was macht Pedri so besonders? Eine große Zukunft habe dieses Ausnahmetalent, das sich bei den Katalanen bereits zu einem unverzichtbaren Strategen entwickelt hat - das sagt kein Geringerer als Vereinslegende Andres Iniesta. Der technisch begabte, mit Ruhe am Ball und einem präzisen Passspiel ausgestattete Jungstar gilt als "neuer" Iniesta.

Der Dauerbrenner im spanischen Fußball verpasste in der vergangenen Saison nur ein Ligaspiel, spielte für die Nationalelf bei der EM in diesem Sommer alle Spiele durch, als wäre er seit Jahren dabei - und stürmte mit Spanien kurz darauf auch noch ins Finale bei den Olympischen Spielen. Natürlich stand er auch in Japan bei allen Partien auf dem Feld.

FC Bayern geht leer aus

Pedri, bürgerlich Pedro Gonzalez Lopez, soll das Gesicht eines Klubs werden, der nach dem Ende der Ära Messi und aufgrund von drastischen finanziellen Problemen inmitten eines Umbruchs steckt. Nicht umsonst stattet Barça seinen "DreamTeen" mit einem Vertrag bis 2026 aus - und dem höchsten festgeschriebenen Kaufpreis der Klubgeschichte. "It's done", feierte der katalanische Klub die Verlängerung in den Sozialen Medien mit einem Video.

Damit muss auch der FC Bayern seinen Traum begraben, den Youngster an die Isar locken zu können. Wegen der prekären finanziellen Situation in Barcelona hatten die Münchner auf das ein oder andere Schnäppchen gehofft - darunter auch Pedri. Wie die spanische Zeitung "Sport" jüngst berichtete, verfolgte der deutsche Rekordmeister die Geschehnisse beim Kontrahenten aus Spanien mit großem Interesse und wollte im kommenden Sommer die Chance nutzen, den 18-Jährigen und weitere Schlüsselspieler der Katalanen wie Frenkie de Jong, Sergino Dest und Marc-André ter Stegen abzuwerben. Dem Bericht zufolge hatte der FC Bayern bereits einzelne Spieler kontaktiert und sein Interesse signalisiert. Immer wieder wurde den Münchnern in der Vergangenheit Interesse an den erwähnten Spielern nachgesagt.

2019 war der damals 16-Jährige von UD Las Palmas nach Barcelona gewechselt, wurde direkt wieder verliehen und legte nach seiner Rückkehr in der ersten Saison für die Katalanen eine beeindruckende Entwicklung hin. In der vergangenen Saison war er bei Barça zum Stammspieler gereift und spielte für die spanische Nationalmannschaft sowohl die EM als auch bei Olympia. Sein Marktwert beträgt inzwischen 80 Millionen Euro - ein Ramschpreis im Vergleich zur astronomischen Ausstiegsklausel.