Sport

Hingucker in den Auslandsligen: Klopp in Derby-Laune, Real plant Aufholjagd

Die Premier League blickt auf London, wo mit den Spielen FC Arsenal gegen Tottenham Hotspur sowie FC Chelsea gegen FC Fulham gleich zwei Stadtduelle anstehen. In Frankreich steht die Siegesserie von Paris Saint-Germain in Bordeaux auf dem Prüfstand. Derweil will Real Madrid in der spanischen Primera Division den Ausrutscher in Eibar nun gegen den FC Valencia wettmachen.

ENGLAND

Nach der bitteren Pleite in Paris wartet auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool das 232. Merseyside-Derby gegen den FC Everton. Ein Sieg gegen den Tabellensechsten wäre am Sonntag (17.15 Uhr) wichtig, wollen die Reds (33 Punkte) den Kontakt zu Manchester City (35) aufrecht erhalten. Denn der Spitzenreiter steht im Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen den AFC Bournemouth vor der leichteren Aufgabe. Ein weiteres brisantes Derby steigt am Sonntag (15.05 Uhr) im Norden Londons, wenn der Fünfte FC Arsenal (27) auf den Dritten Tottenham Hotspur (30) trifft. Der Vierte FC Chelsea (28) empfängt in einem weiteren Stadtduell Schlusslicht FC Fulham mit Ex-Chelsea-Spieler André Schürrle (13 Uhr).

SPANIEN

Bloß nicht verlieren, heißt es für Champions-League-Sieger Real Madrid, wenn am Samstag (20.45 Uhr) der FC Valencia gastiert. Nach der Pleite am vergangenen Wochenende in Eibar beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter FC Sevilla (26) schon sechs Punkte. Auf die Andalusier wartet aber das schwere Auswärtsspiel beim Überraschungsteam CD Alaves (Sonntag, 20.45 Uhr). Die Basken (23), aktuell auf Platz vier, haben noch kein Heimspiel in dieser Saison verloren. Sevilla-Verfolger FC Barcelona (25) trifft ohne den verletzten Starstürmer Luis Suarez auf den FC Villarreal (Sonntag, 18.30 Uhr). Atlético Madrid (24) gastiert beim FC Girona (Sonntag, 16.15 Uhr).

FRANKREICH

Geht die Siegesserie von Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain weiter? Bei Girondins Bordeaux strebt PSG am Sonntag (21 Uhr) den 15. Sieg im 15. Spiel an und könnte damit seinen Rekord weiter ausbauen. Schon jetzt ist der Meister bei 15 Punkten Vorsprung von der Konkurrenz nur noch mit dem Fernglas einzufangen. Best of the Rest ist aktuell Olympique Lyon (27), das beim Viertplatzierten OSC Lille (26) ran muss (Samstag, 17 Uhr). Der drittplatzierte HSC Montpellier reist zum auf Platz 19 abgestürzten Vizemeister AS Monaco (Samstag, 20 Uhr).

ITALIEN

Ausgerechnet vor dem Verfolgerduell mit Inter Mailand am Sonntag (20.30 Uhr) plagen den Champions-League-Halbfinalisten AS Rom große Personalsorgen. Die vier Leistungsträger Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Daniele De Rossi und Lorenzo Pellegrini fallen allesamt aus. Der noch ungeschlagene Spitzenreiter Juventus Turin gastiert am Samstag (18 Uhr) beim AC Florenz, Verfolger SSC Neapel muss erst am Montag (20.30 Uhr) bei Atalanta Bergamo ran.

Quelle: n-tv.de