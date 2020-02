Klopp schreibt rührenden Brief an Jungen

ManUnited-Fan verlangt Pleite Klopp schreibt rührenden Brief an Jungen Von Lisa Höfer

Der FC Liverpool verliert in der Premier League einfach nicht mehr. Was Trainer Jürgen Klopp freut, bringt die gegnerischen Teams zur Verzweiflung. Ein kleiner Fan von Manchester United schreibt deswegen sogar einen Brief an Klopp - und bekommt tatsächlich eine sehr persönliche Antwort.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind in der englischen Premier League das Maß der Dinge: Seit mehr als einem Jahr sind die Reds ungeschlagen, mit unglaublichen 22 Punkten Vorsprung führt die Mannschaft die Liga an. Was die Liverpool-Fans freut, ist für die Anhänger der anderen Topklubs gar nicht so leicht zu verkraften.

Daragh Curley ist ziemlich stolz auf Klopps Brief. (Foto: Gordon Curley)

Der Lieblingsklub des 10-jährigen Daragh Curley ist Manchester United. Für Curley ist klar: Liverpool muss endlich mal wieder verlieren! Mit seiner Bitte wendet er sich in einem Brief direkt an Liverpool-Coach Jürgen Klopp. "Wenn Liverpool das nächste Mal spielt, bitte verliert. Ihr solltet einfach das andere Team treffen lassen", schreibt er dem deutschen Trainer. "Ich hoffe, ich habe dich überzeugt, nicht die Meisterschaft oder irgendein weiteres Spiel zu gewinnen."

Ende Januar verschickt Daragh den Brief. Mitte Februar kommt dann tatsächlich eine Antwort - von Klopp persönlich. Für den Jungen und seine Eltern eine riesige Überraschung. "Meine Frau Tricia war bei der Post, als man ihr dort sagte, es sei ein Einschreiben für Daragh gekommen", erzählt Daraghs Vater Gordon Curley der BBC. "Wir konnten es kaum glauben."

"Es ist immer schön, von einem jungen Fußballfan zu hören"

"Lieber Daragh, danke, dass Du mir geschrieben hast", beginnt Klopp seine Antwort. "Ich weiß, Du hast mir kein Glück gewünscht oder so, aber es ist immer schön, von einem jungen Fußballfan zu hören, egal um was es geht, deshalb freue ich mich, dass Du mir geschrieben hast." Den Wunsch des 10-Jährigen will Klopp aber nicht erfüllen. "Da gibt es auch gar keine Wahl", erklärt der Trainer. "Es ist mein Job, alles dafür zu tun, dass Liverpool gewinnt - denn es gibt Millionen Fans auf der Welt, die sich das wünschen. Und die möchte ich nicht enttäuschen." Ein bisschen Mut macht er dem jungen Fan aber trotzdem: "Dein Glück: Wir haben in der Vergangenheit schon Spiele verloren und werden auch in der Zukunft wieder Spiele verlieren." Als hätte es Klopp bei seiner Antwort schon geahnt: Liverpool kann tatsächlich noch Spiele verlieren. In der Champions League unterlagen die "Reds" im Achtelfinal-Hinspiel bei Atlético Madrid mit 0:1.

Klopp hat sich Zeit genommen, um zu antworten. (Foto: Gordon Curley)

Viel wichtiger ist Klopp aber sowieso, dem jungen Fan zu sagen, wie sehr er ihn und seine Liebe zum Fußball schätzt. "United kann glücklich sein, dich als Fan zu haben", macht er klar. "Ich hoffe, wenn wir das Glück haben, weitere Spiele und Pokale zu gewinnen, dass du nicht zu enttäuscht bist - denn auch wenn unsere Klubs Konkurrenten sind, haben wir großen Respekt füreinander. Und darum geht es im Fußball." Mit vielen Grüßen und einer persönlichen Unterschrift schließt Klopp seinen Brief ab.

Daragh und seine Familie sind begeistert. "Ich bin ein ManUnited-Fan, aber ich muss wirklich sagen, dass ich Klopp bewundere", so Vater Gordon Curley. Man könne anhand der Antwort und den deutsch klingenden Sätzen erkennen, dass Klopp wirklich selbst geantwortet habe. "Er ist wirklich ein unfassbar anständiger Kerl."