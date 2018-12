Sport

Hingucker in den Auslandsligen: Klopp sucht Ersatz, Tuchel hat Zwangspause

Die angespannte politische Lage in Frankreich überschattet den Spieltag der Ligue 1: Wegen erwarteter Proteste der "Gelbwesten" finden dort mehr als die Hälfte der Fußballspiele der Liga nicht statt. In England können Manchester City und der FC Liverpool derweil ihren Vorsprung weiter ausbauen.

ENGLAND

Das Spitzen-Duo Manchester City (41 Punkte) und FC Liverpool (39) könnte sich am Samstag weiter vom Rest der Liga absetzen. Im Topspiel der Premier League empfängt der Tabellenvierte FC Chelsea (31) den Titelverteidiger aus Manchester (18.30 Uhr). Mit einem Sieg könnten die Londoner rechnerisch an Tottenham Hotspur (33) vorbeiziehen und auf den dritten Tabellenplatz vorrücken. Die Spurs treten auswärts bei Leicester City an (20.45 Uhr). Jürgen Klopps Liverpooler müssen bei ihrer Partie gegen Bournemouth (Samstag, 13.30 Uhr) auf Verteidiger Joe Gomez verzichten. Der 21 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler hatte sich am Mittwochabend beim 3:1-Auswärtssieg gegen den FC Burnley verletzt und wird voraussichtlich mehrere Wochen lang fehlen.

SPANIEN

Nur mit einem Punkt Vorsprung führt der FC Barcelona (28) derzeit die Primera Division an. Mit einem Sieg am Samstagabend (20.45 Uhr) gegen den Stadtrivalen Espanyol (21) könnte der Titelverteidiger seine hauchdünne Führung aber zumindest etwas festigen. Verfolger Sevilla (27) muss am Samstag nach Valencia (16.15 Uhr). Real Madrid bleibt nach 14 Spielen mit 23 Punkten weiter hinter seinen Erwartungen zurück und steht nur auf Platz fünf der spanischen Liga. Da ist ein Sieg bei Huesca Pflicht (Sonntag, 16.15 Uhr). Atlético Madrid (25) rangiert aktuell auf Platz drei und liefert sich mit dem Tabellenvierten Deportivo Alaves (24) am Samstag ein Verfolgerduell (13 Uhr).

FRANKREICH

Alles andere als einen normalen Spieltag erwartet die Ligue 1 an diesem Wochenende in Frankreich. Sechs Partien wurden bislang wegen erwarteter Demonstrationen der "Gelben Westen" abgesagt. Damit kann mehr als die Hälfte der Ligaspiele nicht wie geplant stattfinden. Betroffen ist auch das für Samstag geplante Topspiel zwischen Thomas Tuchels Paris Saint-Germain (44) und dem Tabellendritten HSC Montpellier (29). Die weiteren abgesetzten Spiele sind AS Monaco gegen OGC Nizza, AS Saint-Etienne gegen Olympique Marseille, FC Toulouse gegen Olympique Lyon, SCO Angers gegen Girondins Bordeaux sowie Olympique Nimes gegen den FC Nantes. Das Spiel des Tabellenzweiten aus Lille (30) gegen Stade Reims allerdings soll am Sonntag (17 Uhr) wie geplant stattfinden.

ITALIEN

In der Serie A stieg das Spitzenspiel zwischen Juventus Turin und Inter Mailand schon am Freitagabend - erwartungsgemäß setzte sich die Elf um Superstar Cristiano Ronaldo mit 1:0 durch. Der Verfolger und Tabellenzweite SSC Neapel (32) kann am Samstag (15 Uhr) zuhause gegen den abstiegsbedrohten Klub Frosinone Calcio (8) einen Sieg gut gebrauchen, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.

Quelle: n-tv.de