Jubel an der Stamford Bridge: Roberto Firmino hat soeben das zweite Tor für den FC Liverpool erzielt.

Der FC Liverpool setzt seine Siegesserie in der englischen Premier League fort. Die Reds setzen sich beim FC Chelsea durch. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen führen das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp weiter mit fünf Punkten vor Titelverteidiger Manchester City.

Nach dem Frust in der Fußball-Champions-League bereitet die englische Premier League Jürgen Klopp und dem FC Liverpool wieder Vergnügen. Fünf Tage nach dem Fehlstart als Titelverteidiger in der Königsklasse setzten sich die Reds mit 2:1 (2:0) beim FC Chelsea durch und bauten ihre Erfolgsserie auf sechs Siege in den ersten sechs Spielen aus.

Der Vorsprung vor Meister Manchester City, der am Samstag Schlusslicht FC Watford mit 8:0 abgefertigt hatte, beträgt weiter fünf Punkte. Trent Alexander-Arnold in der 14. Minute und der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (30.) erzielten die Tore für Liverpool, das am Dienstag die Champions-League-Gruppenphase mit einer 0:2-Niederlage beim SSC Neapel begonnen hatte. Chelsea wurde ein Treffer von Cesar Azpilicueta nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt (27.). Der französische Weltmeister N'Golo Kante (71.) verkürzte.

FC Arsenal schafft die Wende

Der FC Arsenal drehte derweil in Unterzahl ein schon verloren geglaubtes Spiel und besiegte wieder ohne Mesut Özil Aston Villa nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 (0:1). Arsenal, ab der 41. Minute nach Gelb-Rot für Ainsley Maitland-Niles in Unterzahl, glich per Foulelfmeter durch Nicolas Pepe (59.) und durch Calum Chambers (81.) aus, ehe der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (84.) noch den Sieg Herausschoss.

Während die Gunners mit elf Punkten auf den vierten Platz kletterten, steckt Rekordmeister Manchester United nach dem 0:2 (0:1) bei West Ham United mit acht Zählern im Tabellenmittelfeld fest. John McGinn (20.) und Wesley (61.) trafen für Aston Villa. Andrej Jarmolenko (44.) erzielte die Führung für West Ham. Aaron Cresswell (83.) sorgte mit einem Freistoß für die Entscheidung.