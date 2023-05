Der FC Liverpool erhöht seine Chance auf die erneute Qualifikation für die Champions League. Durch einen klaren Sieg bei Abstiegskandidat Leicester City hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp nur noch einen Punkt Rückstand auf den Dritten Newcastle United. Aber es gibt auch nur noch zwei Spieltage.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben mit dem siebten Sieg in Folge ihre kleine Chance auf die erneute Champions-League-Teilnahme gewahrt. Die Reds gewannen ihr drittletztes Saisonspiel in der englischen Premier League bei Leicester City 3:0 (2:0), müssen als Tabellenfünfter aber weiter auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Dem Vorletzten Leicester droht dagegen sieben Jahre nach der Sensations-Meisterschaft der Abstieg.

Ein Doppelschlag von Curtis Jones (33./36.) brachte das Klopp-Team vor der Pause auf die Siegerstraße. Der 22-Jährige ist erst der zweite in Liverpool geborene Spieler mit einem Premier-League-Doppelpack für die Reds nach Robbie Fowler. Über seinen Matchwinner sagte Coach Klopp: "Er hat sich sehr verbessert. Man darf aber nicht vergessen, dass er noch ein junger Kerl ist und vor ein, zwei Jahren auch schon tolle Spiele für uns gemacht hat. Dann hatte er eine schwierige Phase mit Verletzungen."

Der nicht zu stoppende Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold (71.) machte alles klar. Auf die Frage, ob es ein perfektes Auswärtsspiel gewesen sei, antwortete Klopp: "Nein, das nicht. Aber es war gut." Das war es in dieser Saison nicht immer. Zwischenzeitlich war die Mannschaft im grauen Mittelfeld der Liga versackt und wirkte nicht so, als könne sie sich aus der misslichen Lage befreien. Eine Saison ohne Europapokal drohte. Dass nun die Königsklasse wieder in Reichweite ist, ist schon eine Überraschung.

Mit 65 Punkten hat das Klopp-Team die Teilnahme an der Europa League bereits sicher, will aber mehr. Sowohl Newcastle United (3.) als auch Manchester United (4.) haben nur einen Punkt mehr auf dem Konto, aber auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Für Leicester wird es nach nur einem Sieg aus den letzten 14 Ligaspielen dagegen eng. Zwei Partien vor Schluss beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer zwei Punkte, nach neun Jahren ohne Unterbrechung in der Premier League droht die Rückkehr ins Unterhaus.